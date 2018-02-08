Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что ей не нужны советы от президента США Дональда Трампа. Кроме того, она сама может ему что-то посоветовать, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной ресурс TMZ.
Отметим, что Собчак был задан вопрос, какой совет она хотела бы получить от президента США, если встретится с ним лично. "Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему", — сказала она на английском языке.
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Кроме того, Ксения Собчак попросила американских журналистов не сравнивать ее со светской львицей Пэрис Хилтон. "Я больше десяти лет работаю политическим журналистом в России. Я не знаю, кто придумал это [сравнение] с Пэрис Хилтон, но это не имеет никакого отношения ко мне", — резюмировала кандидат в президенты России.
Комментарии
Действительно, зачем ей советы Трампа, если у неё инструкции Владимир Владимирыча
В отсутствии мужчин как таковых Собчак уже много сделала для свободы слова в России. Озвучила позицию по Крыму, за которую можно "двушечку" схлопотать, да и не боится озвучивать темы болезненные для Путина...
-прям узник совести.
стебется и с жиру бесится телка.
Озвучила позицию по Крыму, за которую можно "двушечку" схлопотать, да и не боится озвучивать темы болезненные для Путина...
Путин прям резкую боль испытывает, когда собчак хайло своё помойное разевает. Аж кушать не может. И , кстати, кто "двушечку" схлопотал, товарищ школьник?
Это точно, когда Ксения имя Навальный озвучивает, аппетит у Путина может пропасть - ведь он эту фамилию произнести боится...