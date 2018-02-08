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Владимир Путин прилетел в Новосибирск

, ИА "Амител"
8 февраля глава государства посетит Академгородок и встретится с учеными Сибирского отделения РАН

Фото: пресс-служба правительства НСО

Президент России Владимир Путин продолжает поездку по Сибири — в настоящий момент глава государства прибыл в Новосибирск.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во встрече Путина в аэропорту "Толмачево" принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников.

В программе визита президента в Новосибирск — посещение Академгородка, ознакомление с лабораторией Института ядерной физики имени Будкера и встреча с учеными Сибирского отделения Российской академии наук.

Также президент вручит премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2017 год и проведет заседание Совета по науке и образованию. Напомним, что накануне Владимир Путин работал в Красноярске.

Поездки президента в Красноярск и Новосибирск также можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы временно исполняющих обязанности губернаторов в этих регионах — Александра Усса и Андрея Травникова.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.02.2018 10:22
- гость -

Соболезнования новосибирцам, город остановится

0  0
8.02.2018 10:31
- гость -

Хоть бы мимо нас пронесло)

0  0
8.02.2018 10:41
- гость -

Надеюсь, наш депрессивный субъект федерации его не заинтересует?

0  0
8.02.2018 10:44
- гость -

В Толмачево тоже людей из самолетов не выпускали, как в Красноярске?

0  0
8.02.2018 10:48
- гость -

Паренек резвится во время предвыборной кампании и по мнению чуровского ЦИКа никаких нарушений не допускает...

0  0
8.02.2018 10:49
- гость -

8.02.2018 10:22
- гость -
Соболезнования новосибирцам, город остановится

Красноярцам уже повезло, на 2 часа закрыли аэропорт, самолет с открытыми дверьми стоял

0  0
8.02.2018 10:52
- гость -

Эко дело - Новосибирск...Собчак,вон,с речью на пресс-конференции в Вашингтоне отметилась.

0  0
8.02.2018 10:55
- гость -

Оснащение дурдомов компьютерами идет полным ходом. Об этом можно судить хотя бы по комментариям.

0  0
8.02.2018 10:56
- гость -

8.02.2018 10:55
- гость -

В вашем комп уже поставили ?

0  0
8.02.2018 11:01
- гость -

10:55) У тебя,интеллектуал,есть какое то другое мнение по данному вопросу? Здесь наглядно показано,что выборы данного типа никому не иниересны и лучше всяких оВциомов показывают % "поддержки" самовыдвиженца)))

0  0
8.02.2018 11:18
Для Сведения

Стало известно, что в России полиция получила программное обеспечение, которое дает возможность взять под полный контроль любого пользователя социальных сетей. Новое ПО призвано брать под автоматическое наблюдение абсолютно любого человека, что позволит фиксировать, кого он добавляет в друзья, посты какого содержания выкладывает, есть ли в его публикациях «стоп» слова, а также на какие группы подписывается пользователь. Кроме того, теперь сотрудникам правоохранительных органов не представляет труда следить и за тем, какие снимки и видео человек выкладывает и удаляет, а также с кем и с какой периодичностью общается. То есть получается, что каждое сообщение, лайк, или репост, под контролем у силовиков, и доведена система теперь до полного автоматизма.

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