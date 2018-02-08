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Ввод жилых домов в регионах Сибирского федерального округа в 2017 году сократился по сравнению с 2016 годом на 16,1%, до 7,3 миллиона квадратных метров, сообщает Новосибирскстат. Алтайский край вошел в число пяти регионов, где зафиксировано максимальное падение.
Ввод жилья в строй сократили 8 из 12 регионов округа. Больше всего снизился данный показатель в прошлом году в Омской области — на 40,9%, до 456,7 тыс. квадратных метров. На втором месте расположился Красноярский край, где ввод жилья выполнен только на 75,9%. При этом в регионе удалось сдать 1024 тыс. квадратных метров. На третьей строчке Республика Бурятия с 77%. При этом было введено всего 259 тысяч квадратных метров.
Новосибирская область расположилась на четвертом месте с 77,9%. Там сдано 1722 тыс. квадратных метров, что является самым высоким показателем в Сибири. Алтайский край расположился на пятом месте. По итогам 2017 года в регионе введено 628 тысяч квадратных метров жилья – это 87% от изначального плана. В 2016 году эта цифра равнялась 745 тысячам квадратных метров.
Также снизились показатели по вводу жилья в Республике Алтай, Тыве, Забайкальском крае, Кемеровской области. При этом выросло количество нового жилья в Бурятии, Иркутской области, Томской области, а также Хакасии, где ввод жилья за год увеличился на 20%.
Ранее сообщалось, что план по вводу нового жилья в Алтайском крае на 2018 год снизят сразу на 25% (с 840 тысяч квадратных метров до 630 тысяч) из-за отсутствия спроса на рынке.
Комментарии
Самое время закупать квартиры под муниципальное жилье и сдавать его нуждающимся. Но это возможно только в социальном государстве.
это деньги дольщиков -они определяют объемы А где бюджет- предприятия школы садики больницы и тд Только и могут хвалиться вводом жилья и кластером и тлько
В лидеры может и вошел, но жилья построили меньше, чем в прошлом году! Куда, скажите, теперь заселяться? Где василискам-малышам рождаться? беспредел!
В Республике Алтай не снизились, индекс 105,1 к прошлому году, третье место по росту.
Маруся, надо уметь не только рожать, но и читать.
У неё рот читать занят.