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Ввод жилых домов в регионах Сибирского федерального округа в 2017 году сократился по сравнению с 2016 годом на 16,1%, до 7,3 миллиона квадратных метров, сообщает Новосибирскстат. Алтайский край вошел в число пяти регионов, где зафиксировано максимальное падение.

Ввод жилья в строй сократили 8 из 12 регионов округа. Больше всего снизился данный показатель в прошлом году в Омской области — на 40,9%, до 456,7 тыс. квадратных метров. На втором месте расположился Красноярский край, где ввод жилья выполнен только на 75,9%. При этом в регионе удалось сдать 1024 тыс. квадратных метров. На третьей строчке Республика Бурятия с 77%. При этом было введено всего 259 тысяч квадратных метров.

Новосибирская область расположилась на четвертом месте с 77,9%. Там сдано 1722 тыс. квадратных метров, что является самым высоким показателем в Сибири. Алтайский край расположился на пятом месте. По итогам 2017 года в регионе введено 628 тысяч квадратных метров жилья – это 87% от изначального плана. В 2016 году эта цифра равнялась 745 тысячам квадратных метров.

Также снизились показатели по вводу жилья в Республике Алтай, Тыве, Забайкальском крае, Кемеровской области. При этом выросло количество нового жилья в Бурятии, Иркутской области, Томской области, а также Хакасии, где ввод жилья за год увеличился на 20%.

Ранее сообщалось, что план по вводу нового жилья в Алтайском крае на 2018 год снизят сразу на 25% (с 840 тысяч квадратных метров до 630 тысяч) из-за отсутствия спроса на рынке.