Власти Воронежской области приняли решение выплатить один миллион рублей семье пилота Су-25 Романа Филипова, который погиб в Сирии. Об этом пишет РБК.
Как сообщает издание, деньги будут выделены из резервного фонда правительства Воронежской области.
Напомним, пилота Су-25 сбили террористы в сирийском Идлибе 3 февраля. Майор успел катапультироваться. При приземлении он оказался на территории боевиков, летчик вступил с ними в бой и погиб.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент России Владимир Путин присвоил погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно.
Комментарии
Эти деньги налогом облагаются?
мда !нет конечно что за бред
Не всем выдают "золотые парашюты".
Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
3) все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с:
гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении ими своих служебных обязанностей;
Власти Воронежской области приняли решение.
Этот миллион налогом не облагается.