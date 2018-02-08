Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей 25-летнюю жительницу Бийска за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что женщина два года назад организовала подпольное казино в Бийске. Незаконные азартные игры проводились на протяжении нескольких месяцев в двух игровых точках, в том числе с привлечением администраторов. Они получали от игроков деньги и выдавали им электронные баллы, которые нужны для доступа к участию в азартной игре.
Проведение незаконных азартных игр было пресечено сотрудниками полиции.
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