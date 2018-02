Фото: Reuters

В ночь на 7 февраля на Тайване произошло сильнейшее землетрясение, унесшее жизни шестерых человек. Более 145 человек считаются пропавшими без вести, сообщает РИА "Новости".

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Сильнее других населенных пунктов пострадал город Хуалянь, где были разрушены три отеля, ресторан, два жилых здания и военный госпиталь. Также повреждения получили два моста и несколько скоростных шоссе.

Особая ситуация сложилась с одним из отелей: в результате землетрясения первые этажи здания разрушились, и оно наклонилось на 45 градусов. Сколько человек осталось внутри – неизвестно. Спасательная операция продолжается.

