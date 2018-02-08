На днях в социальной сети Facebook появился пост российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича, в котором он рассказал свою версию отмены концерта в Барнауле. Мероприятие планировали провести в краевой столице 25 февраля в ДК "Сибэнергомаш". Либеральный публицист хотел приехать на Алтай с программой "Куклы". 5 февраля он сообщил о том, что выступление не состоится, обвинив в этом работников управления по культуре региона.

"Короче, договорились мы по срокам на конец февраля, и продюсер приступил к обзвону и аренде. Томск, Кемерово и Новокузнецк отказали сразу, но в этом как раз никакой особой новости для меня не было. Новость состояла в том, что Барнаул и новосибирский Академгородок согласились! Но согласились, как видно, не подумав. Несколько дней назад продюсеру позвонили из тамошнего управления культуры и сказали, что настоятельно не рекомендуют проводить мои творческие встречи. На случай, если продюсер туповат, ему почти сразу позвонили другие люди. И уже безо всяких рекомендаций прямо сказали, что запрещают проводить встречи местного населения с Шендеровичем. Другие люди эти продюсеру не представились, но он почему-то убежден, что звонок был не из филармонии. Потому что, когда звонят из филармонии, обычно представляются. Продюсер даже увидел мысленным взором портрет у них на стене. Глаза у портрета были такие добрые, что продюсер едва жив остался. Мнительность, должно быть. Причем такой силы был приступ этой мнительности, что продюсер немедленно (по звонку каких-то непредставившихся людей, представляете?) наплевал на все свои расходы, на потраченное время и силы и мои выступления отменил", — написал Шендерович на своей странице в Facebook.

В управлении по культуре и архивному делу крайне удивились такому высказыванию сатирика. Как объяснили в ведомстве, оттуда не только никто не звонил ни продюсеру, ни самому артисту, служащие даже не знали о том, что такое мероприятие планируется.

В свою очередь, организаторы выступления Виктора Шендеровича в Барнауле – концертно-театральное агентство "Лига-Арт" – пояснили, что им также никто не звонил, концерт был отменен по причине того, что представители артиста крайне поздно разместили рекламу, за месяц до выступления, поэтому собрать зал к 25 февраля не представлялось возможным.

"Размещать рекламу за месяц до мероприятия — это уже провал. Билеты продавались крайне плохо, а про звонок от управления я впервые слышу, к нам с просьбами отменить мероприятие никто не обращался", — объяснил директор по маркетингу агентства "Лига-Арт" Игорь Лаптев.

Вопрос, по какой причине писатель обвинил краевые власти в своем несостоявшемся выступлении и почему не привел ни одного реального доказательства, кроме собственных доводов, остается открытым.