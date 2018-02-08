На днях в социальной сети Facebook появился пост российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича, в котором он рассказал свою версию отмены концерта в Барнауле. Мероприятие планировали провести в краевой столице 25 февраля в ДК "Сибэнергомаш". Либеральный публицист хотел приехать на Алтай с программой "Куклы". 5 февраля он сообщил о том, что выступление не состоится, обвинив в этом работников управления по культуре региона.
"Короче, договорились мы по срокам на конец февраля, и продюсер приступил к обзвону и аренде. Томск, Кемерово и Новокузнецк отказали сразу, но в этом как раз никакой особой новости для меня не было. Новость состояла в том, что Барнаул и новосибирский Академгородок согласились! Но согласились, как видно, не подумав. Несколько дней назад продюсеру позвонили из тамошнего управления культуры и сказали, что настоятельно не рекомендуют проводить мои творческие встречи. На случай, если продюсер туповат, ему почти сразу позвонили другие люди. И уже безо всяких рекомендаций прямо сказали, что запрещают проводить встречи местного населения с Шендеровичем. Другие люди эти продюсеру не представились, но он почему-то убежден, что звонок был не из филармонии. Потому что, когда звонят из филармонии, обычно представляются. Продюсер даже увидел мысленным взором портрет у них на стене. Глаза у портрета были такие добрые, что продюсер едва жив остался. Мнительность, должно быть. Причем такой силы был приступ этой мнительности, что продюсер немедленно (по звонку каких-то непредставившихся людей, представляете?) наплевал на все свои расходы, на потраченное время и силы и мои выступления отменил", — написал Шендерович на своей странице в Facebook.
В управлении по культуре и архивному делу крайне удивились такому высказыванию сатирика. Как объяснили в ведомстве, оттуда не только никто не звонил ни продюсеру, ни самому артисту, служащие даже не знали о том, что такое мероприятие планируется.
В свою очередь, организаторы выступления Виктора Шендеровича в Барнауле – концертно-театральное агентство "Лига-Арт" – пояснили, что им также никто не звонил, концерт был отменен по причине того, что представители артиста крайне поздно разместили рекламу, за месяц до выступления, поэтому собрать зал к 25 февраля не представлялось возможным.
"Размещать рекламу за месяц до мероприятия — это уже провал. Билеты продавались крайне плохо, а про звонок от управления я впервые слышу, к нам с просьбами отменить мероприятие никто не обращался", — объяснил директор по маркетингу агентства "Лига-Арт" Игорь Лаптев.
Вопрос, по какой причине писатель обвинил краевые власти в своем несостоявшемся выступлении и почему не привел ни одного реального доказательства, кроме собственных доводов, остается открытым.
Комментарии
кому он Джо неуловимый нужен.!
Это карлинские власти боятся-как бы чего не вышло!.. Трусливы потому что очень, так же трусливы как их предводитель.
Да врет он, кому он тут нужен
Краевые власти очком чуют, что автор крошки цахеса одним словом может причинить им большие неприятности...
Это фишка такая, билеты никто не берет, а поскольку свобода слова, то что (кто) мешает сказать, что, мол, "давление сверху", и о себе заодно в СМИ напомнил...
"Омск, Кемерово и Новокузнецк отказали сразу, но в этом как раз никакой особой новости для меня не было. Новость состояла в том" что Барнаул сразу не отказал! Барнаул - столица мира?!
ждите артиста с шоу "Мой матрас"
как с себе интерес поднять?
-меня запрещает !власть.
кому ты сдалась блевоххна!
либерасты вновь показали свое лицо
Другие люди эти продюсеру не представились, но он почему-то убежден, что звонок был не из филармонии. Потому что, когда звонят из филармонии, обычно представляются.
а филармония тут причем вообще?
Кому здесь нужен Шендерович со своими куклами.
8.02.2018 11:57
- гость -
Ну пусть твой "автор" предъявит сколько билетов продано было. Или данных таких нет? Очень сомневаюсь. Просто продали 1,5 билета вот и решил лишний раз хайпануть
Весь актив путлер-югента отписался?
Если Шендерович никому не нужен, что вы делаете в этой новости?
Ну понимаю, крошку Цахеса народу показывать нельзя. За него вы на Шендеровича и срёте.
как по мне, то если и был административный нажим на организаторов, то совсем зазря.
на Витю Грязноротого продали бы совсем немного билетов. а когда выяснилось бы, что промоутер больше денег отдаст за аренду площадки, не считаю транспортных и прочих расходов, то в следующий раз организаторы сами не стали бы приглашать этот тухлый персонаж, ибо деньги любят счет. экономика сама поставила бы всё и всех на свои места.
я вообще-то сомневаюсь, что и в данном случае не экономические доводы стали причиной отмены, но раз Вите так кажется))
"Ну понимаю, крошку Цахеса народу показывать нельзя. За него вы на Шендеровича и срёте."
Нам достаточно видео в котором Шендерович насилует матрас.
Виктору Анатольевичу Респект! Самый крутой мастер слова!
в апреле послушаю Шендеровича в Москве . а Барнаул пусть целует ручку Гундяеву...
8.02.2018 15:42
гость
напиши ему в ФБ.
он специально для тебя видео запишет)
В гугле "Крошка Цахес" рекомендую ознакомиться.
где граница между талантом и "крыша поехала"? когда-то он был интересен, слово точное, а теперь вот больной на голову человек
Сие существо не заслуживает ни обсуждения, ни даже упоминания. По первости поливание дерьмом всё и вся были новы, потому интересны. А с годами количество копрофилов превысило критическую массу. К тому же люди, считающие 84 % россиян быдлом, вообще вряд ли рискнут ездить по регионам.. Неадекватные есть не только среди них.