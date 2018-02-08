Пятница, 9 Февраль, 00:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,67
€ 70,77
471079
-7°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в "Доме афганцев" в Барнауле Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Мнительность или нет: Шендерович винит власти в отмене концерта в Барнауле

, ИА "Амител", Мария Трубина
Сатирик выставил пост, в котором рассказал об угрозах со стороны управления по культуре

Фото: Youtube.com

На днях в социальной сети Facebook появился пост российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича, в котором он рассказал свою версию отмены концерта в Барнауле. Мероприятие планировали провести в краевой столице 25 февраля в ДК "Сибэнергомаш". Либеральный публицист хотел приехать на Алтай с программой "Куклы". 5 февраля он сообщил о том, что выступление не состоится, обвинив в этом работников управления по культуре региона.

"Короче, договорились мы по срокам на конец февраля, и продюсер приступил к обзвону и аренде. Томск, Кемерово и Новокузнецк отказали сразу, но в этом как раз никакой особой новости для меня не было. Новость состояла в том, что Барнаул и новосибирский Академгородок согласились! Но согласились, как видно, не подумав. Несколько дней назад продюсеру позвонили из тамошнего управления культуры и сказали, что настоятельно не рекомендуют проводить мои творческие встречи. На случай, если продюсер туповат, ему почти сразу позвонили другие люди. И уже безо всяких рекомендаций прямо сказали, что запрещают проводить встречи местного населения с Шендеровичем. Другие люди эти продюсеру не представились, но он почему-то убежден, что звонок был не из филармонии. Потому что, когда звонят из филармонии, обычно представляются. Продюсер даже увидел мысленным взором портрет у них на стене. Глаза у портрета были такие добрые, что продюсер едва жив остался. Мнительность, должно быть. Причем такой силы был приступ этой мнительности, что продюсер немедленно (по звонку каких-то непредставившихся людей, представляете?) наплевал на все свои расходы, на потраченное время и силы и мои выступления отменил", — написал Шендерович на своей странице в Facebook.

В управлении по культуре и архивному делу крайне удивились такому высказыванию сатирика. Как объяснили в ведомстве, оттуда не только никто не звонил ни продюсеру, ни самому артисту, служащие даже не знали о том, что такое мероприятие планируется.

В свою очередь, организаторы выступления Виктора Шендеровича в Барнауле – концертно-театральное агентство "Лига-Арт" – пояснили, что им также никто не звонил, концерт был отменен по причине того, что представители артиста крайне поздно разместили рекламу, за месяц до выступления, поэтому собрать зал к 25 февраля не представлялось возможным.

"Размещать рекламу за месяц до мероприятия — это уже провал. Билеты продавались крайне плохо, а про звонок от управления я впервые слышу, к нам с просьбами отменить мероприятие никто не обращался", — объяснил директор по маркетингу агентства "Лига-Арт" Игорь Лаптев.

Вопрос, по какой причине писатель обвинил краевые власти в своем несостоявшемся выступлении и почему не привел ни одного реального доказательства, кроме собственных доводов, остается открытым.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

8.02.2018 11:38
- гость -

кому он Джо неуловимый нужен.!

0  0
8.02.2018 11:46
- гость -

Это карлинские власти боятся-как бы чего не вышло!.. Трусливы потому что очень, так же трусливы как их предводитель.

0  0
8.02.2018 11:51
- гость -

Да врет он, кому он тут нужен

0  0
8.02.2018 11:57
- гость -

Краевые власти очком чуют, что автор крошки цахеса одним словом может причинить им большие неприятности...

0  0
8.02.2018 11:57
- гость -

Это фишка такая, билеты никто не берет, а поскольку свобода слова, то что (кто) мешает сказать, что, мол, "давление сверху", и о себе заодно в СМИ напомнил...

0  0
8.02.2018 12:02
- гость -

"Омск, Кемерово и Новокузнецк отказали сразу, но в этом как раз никакой особой новости для меня не было. Новость состояла в том" что Барнаул сразу не отказал! Барнаул - столица мира?!

0  0
8.02.2018 12:22
технарь

ждите артиста с шоу "Мой матрас"

0  0
8.02.2018 12:37
- гость -

как с себе интерес поднять?
-меня запрещает !власть.
кому ты сдалась блевоххна!

0  0
8.02.2018 12:44
- гость -

либерасты вновь показали свое лицо

0  0
8.02.2018 12:46
- гость -

Другие люди эти продюсеру не представились, но он почему-то убежден, что звонок был не из филармонии. Потому что, когда звонят из филармонии, обычно представляются.

а филармония тут причем вообще?

0  0
8.02.2018 13:01
Гость

Кому здесь нужен Шендерович со своими куклами.

0  0
8.02.2018 13:22
Еж

8.02.2018 11:57
- гость -
Ну пусть твой "автор" предъявит сколько билетов продано было. Или данных таких нет? Очень сомневаюсь. Просто продали 1,5 билета вот и решил лишний раз хайпануть

0  0
8.02.2018 13:57
- гость -

Весь актив путлер-югента отписался?
Если Шендерович никому не нужен, что вы делаете в этой новости?
Ну понимаю, крошку Цахеса народу показывать нельзя. За него вы на Шендеровича и срёте.

0  0
8.02.2018 14:26
Геноцид Эклеров

как по мне, то если и был административный нажим на организаторов, то совсем зазря.
на Витю Грязноротого продали бы совсем немного билетов. а когда выяснилось бы, что промоутер больше денег отдаст за аренду площадки, не считаю транспортных и прочих расходов, то в следующий раз организаторы сами не стали бы приглашать этот тухлый персонаж, ибо деньги любят счет. экономика сама поставила бы всё и всех на свои места.

я вообще-то сомневаюсь, что и в данном случае не экономические доводы стали причиной отмены, но раз Вите так кажется))

0  0
8.02.2018 14:48
- гость -

"Ну понимаю, крошку Цахеса народу показывать нельзя. За него вы на Шендеровича и срёте."

Нам достаточно видео в котором Шендерович насилует матрас.

0  0
8.02.2018 15:11
-гость-

Виктору Анатольевичу Респект! Самый крутой мастер слова!

0  0
8.02.2018 15:42
гость

в апреле послушаю Шендеровича в Москве . а Барнаул пусть целует ручку Гундяеву...

0  0
8.02.2018 15:49
Геноцид Эклеров

8.02.2018 15:42
гость
напиши ему в ФБ.
он специально для тебя видео запишет)

0  0
8.02.2018 15:57
- гость -

В гугле "Крошка Цахес" рекомендую ознакомиться.

0  0
8.02.2018 16:42
- гость -

где граница между талантом и "крыша поехала"? когда-то он был интересен, слово точное, а теперь вот больной на голову человек

0  0
8.02.2018 19:35
- гость -

Сие существо не заслуживает ни обсуждения, ни даже упоминания. По первости поливание дерьмом всё и вся были новы, потому интересны. А с годами количество копрофилов превысило критическую массу. К тому же люди, считающие 84 % россиян быдлом, вообще вряд ли рискнут ездить по регионам.. Неадекватные есть не только среди них.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
00:02
Рязанские ученые разработали микрофокусный рентгеновский аппарат 0
23:27
Топилин назвал причину снижения реальных доходов россиян 0
23:11
ЦИК сообщил: доходы Собчак за шесть лет составили 404 млн рублей 0
23:06
Керлингисты из России одержали первую победу на Олимпиаде в Корее 0
22:33
Собчак желает обсудить с Трампом уровень отношений между Россией и США 0
22:17
Прощание с летчиком Романом Филиповым состоялось в Воронеже 0
22:04
Брэд Питт стал виновником ДТП с участием трех автомобилей 0
21:45
ФСИН разъяснила освобождение пожизненно осужденного Масалимова 1
21:16
Путин признался, что у него нет смартфона, и пошутил про кипячение воды 0
21:02
Отстраненным от Олимпиады спортсменам выплатят десять зарплат 0
20:29
МВД планирует выписывать пьяным водителям штрафы в 500 тысяч рублей 6
20:12
Путин: из России сделают центр притяжения талантов со всего мира 8
20:01
Памфилова объяснила, почему в избирательном бюллетене "выделен" Путин 5
19:45
Интернет-пользователи нашли видеоспособ бороться со стрессом 3
19:26
Школьница в Перми распылила неизвестное вещество, шестеро госпитализированы 1
19:08
Коротко о главном: алтайские ученые, Шендерович и сибирский вояж Путина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 февраля
18:50
Две легковушки столкнулись под Барнаулом во время обгона, есть пострадавшая 0
18:26
Проверка назначена после обрушения штукатурки в барнаульской школе 1
18:16
Активисты ЛДПР не попали на отчет главы района Барнаула и вызвали полицию 4
18:04
Гроб с телом пилота Романа Филипова доставили в Воронеж 14
17:50
Соцпроспект в Барнауле перекроют на несколько дней из-за аварийных работ 0
17:34
МЧС: муниципальные службы управления рисками показали свою состоятельность 0
17:22
Полицейские на Алтае спасли отравившуюся газом женщину 1
17:13
"Мария-Ра" проведет 50-километровый лыжный марафон с пирожками и чаем 0
17:01
ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты России 3
16:50
Сотрудники газовых служб в Барнауле обворовывали квартиры 1
16:33
Безопасный интернет: восемь правил, которые помогут сберечь нервы и деньги 5
16:22
Замминистра Татарстана, обвиняемая в хищении, найдена мертвой 3
16:11
Ловкость рук: барнаулец совершил серию преступлений со сдачей в магазине 2
16:05
Барнаульский врач поставил неверный диагноз ребенку и зря наложил гипс 7
15:48
Автомобиль залетел на отбойник в результате ДТП в Барнауле 0
15:35
Стоп-кадр. "Дом афганцев" после пожара 0
15:23
Песков отказался комментировать поездку Собчак в Штаты 0
15:12
Заступившемуся за девушку барнаульцу проломили череп 24
15:03
Коммунальные объекты проверят в Новосибирске после гибели детей в яме 3
14:51
Общественники из Барнаула требуют наказать чиновников за исчезающую историю 4
14:34
Дело устроившего стрельбу водителя Lexus в Барнауле ушло в суд 2
14:22
Судей в России могут освободить от объяснения мотивов при принятии решений 19
14:13
Грузовая "Газель" влетела в забор после столкновения с автобусом в Бийске 2
14:06
"До края и обратно?": в Европе считают, что вероятность войны с РФ растет 2
13:53
Участник шоу Stand Up на ТНТ Иван Абрамов сольно выступит в Барнауле 31
13:40
Двое сельчан в Горном Алтае ворвались в кафе с бензопилой и избили мужчину 2
13:34
Группа Spice Girls после воссоединения планирует отправиться в турне 0
13:30
Какое свидание вам идеально подходит? Тест 4
13:24
Бийчанку оштрафовали на 40 тыс. руб. за организацию подпольного казино 0
13:15
Бывшая первая леди Латвии пожаловалась на бедность 10
13:01
До Барнаула можно за 15 минут доехать: хроники визита Путина в Новосибирск 24
12:52
Какие новые слова появились в 2017 году. Инфографика 9
12:44
Более 300 волонтеров готовы присоединиться к штабу Путина в Алтайском крае 24
12:40
Самолет на Аляске вернулся в пункт вылета из-за голого пассажира в туалете 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.