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Антон Васильев покинул должность представителя губернатора Карлина в АКЗС

, ИА "Амител"
Решение о замещении должности представителя будет принято в ближайшее время

Фото: правительство Алтайского края

Антон Васильев ушел с должности представителя губернатора и правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании, написал в социальных сетях начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

По его словам, это произошло по инициативе самого Антона Васильева.

"Губернатор положительно оценивает работу Васильева на этом посту. По имеющейся информации, он предполагает вернуться на юридический факультет Алтайского государственного университета. Решение о замещении должности представителя будет принято в ближайшее время", — написал Андрей Ляпунов.

Отметим, что Антон Васильев отсутствовал на заседании правительства региона, которое прошло 7 февраля. До этого представитель губернатора в краевом парламенте всегда посещал подобные мероприятия. Скорее всего, Васильев сосредоточится на преподавательской деятельности в АлтГУ, где он является заведующим кафедрой.

Антон Васильев был депутатом от КПРФ в Барнаульской гордуме. Однако в мае 2016 года он принял решение участвовать в праймериз "ЕР". На выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание он возглавлял тергруппу №8. Принцип распределения голосов между тергруппами не позволил ему войти в число депутатов. Однако его назначили на новую должность представителя губернатора Карлина в краевом парламенте.

Кроме того, Васильев был экспертом в различных федеральных рейтингах, где неизменно положительно оценивал деятельность действующей власти в Алтайском крае.

Антон Васильев в 2005 году окончил Алтайский госуниверситет по специальности "Юриспруденция", доктор юридических наук.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.02.2018 11:18
- гость -

Понял что молодой ещё самозастреливаться?

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8.02.2018 11:21
гость

А кто опять весовую попросил хлопать всех подряд??? Мы не можем не славиться на всю страну снова и снова с нашими ВЕСАМи ??? Машины прошли все весовые от Москвы до Барнаула и почему то у нас опять ПЕРЕГРУЗ !!!!! Может пора менять руководство ?

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8.02.2018 11:28
- гость -

Ох сейчас понапишут в комментариях...
Давно заметил, чиновники и госслужакаки как пауки в банке

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