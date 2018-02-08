Фото: правительство Алтайского края

Антон Васильев ушел с должности представителя губернатора и правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании, написал в социальных сетях начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

По его словам, это произошло по инициативе самого Антона Васильева.

"Губернатор положительно оценивает работу Васильева на этом посту. По имеющейся информации, он предполагает вернуться на юридический факультет Алтайского государственного университета. Решение о замещении должности представителя будет принято в ближайшее время", — написал Андрей Ляпунов.

Отметим, что Антон Васильев отсутствовал на заседании правительства региона, которое прошло 7 февраля. До этого представитель губернатора в краевом парламенте всегда посещал подобные мероприятия. Скорее всего, Васильев сосредоточится на преподавательской деятельности в АлтГУ, где он является заведующим кафедрой.

Антон Васильев был депутатом от КПРФ в Барнаульской гордуме. Однако в мае 2016 года он принял решение участвовать в праймериз "ЕР". На выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание он возглавлял тергруппу №8. Принцип распределения голосов между тергруппами не позволил ему войти в число депутатов. Однако его назначили на новую должность представителя губернатора Карлина в краевом парламенте.

Кроме того, Васильев был экспертом в различных федеральных рейтингах, где неизменно положительно оценивал деятельность действующей власти в Алтайском крае.

Антон Васильев в 2005 году окончил Алтайский госуниверситет по специальности "Юриспруденция", доктор юридических наук.