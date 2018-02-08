Фото: altai-republic.ru
Солнечные станции Республики Алтай за прошлый год произвели 22,624 миллиона киловатт-часов электроэнергии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В данный момент на территории Горного Алтая работают солнечные станции в Кош-Агаче (мощность 10 МВт), Усть-Кане (мощность 5 МВт), Онгудае (мощность 5 МВт) и Майме (мощность 20 МВт).
При этом последние две станции были построены в 2017 году и начали поставлять энергию на оптовый рынок только в декабре.
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Инвестором проекта выступает компания "Хевел". Объем выработки энергии зависит от уровня инсоляции территории, где расположена та или иная станция, погодных условий, времени года, продолжительности светового дня, а также графика плановых ремонтов и технического обслуживания станций и требований системного оператора.
В ближайшие два года компания намерена возвести в регионе еще четыре станции на 80 МВт, а к 2020 году планируется полностью закрыть за счет этих станций потребность республики в электроэнергии.
Комментарии
Два вопроса, сколько стоит 1кВт и сколько стоит сглаживание пилы?
Хорошо бюджет пилится.
8.02.2018 12:52
- гость -
Ни одна из этих электростанций не проработала и месяца.
"Ни одна из этих электростанций не проработала и месяца."
-?
только дураки не знают, что себестоимость 1 КВт от солнечных станций в ДЕСЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ?