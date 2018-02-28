Их клипы берут в ротацию зарубежные телеканалы, песни успешно звучат на радиостанциях, а известный балканский музыкант и композитор Горан Брегович не стесняется аплодировать. Представители русско-цыганского хардкора отправляются в тур по Сибири — группа The Hatters выступит в барнаульском клубе "Фараон" 26 апреля.
Ребята исполнят как свои новые песни, так и хиты в своем фирменном "русско-цыганском" стиле. Так что, как пишут организаторы, это будет поистине большой весенний концерт.
Напомним, что молодой петербургский коллектив, зародившийся в среде артистов театра "Лицедеи", татуировщиков и видеоблогеров, меньше чем за год сумел получить статус самых многообещающих дебютантов последних лет. Группа заявила о себе в феврале 2016 года, выложив в Сеть первую песню Russian Style, а уже летом 2016 года отправилась в тур по России покорять большие фестивали.
"Очевидно, что The Hatters не собираются останавливаться, и поэтому вдвойне интересно увидеть их выступление до того, как они выпустят свой первый платиновый альбом! Тем более если речь идет о большом сольном концерте", — говорят в агентстве "ТриГрупп".
Подробную информацию можно узнать в группе мероприятия.
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