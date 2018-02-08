Часть дорог перекроют в Алтайском крае в четверг, 8 февраля, и в пятницу, 9 февраля, из-за планового движения военных колонн. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Итак, 8 февраля будет перекрыто движение:
с 17. 40 до 21.40 на участке дороги "полевой район (5 км в сторону Барнаула от перекрестка на село Полковниково) – трасса Р-256 – полевой район (населенный пункт Контошино)";
с 17.40 до 21.40 на участке дороги "полевой район (населенный пункт Контошино) – село Контошино – полевой район (озеро Красилово)";
с 17.40 до 21.40 на участке дороги "полевой район (село Налобиха) – трасса Р-256 - полевой район (село Налобиха в сторону Бийска)";
с 23.00 до 02. 00 "полевой район (стела Колоски) – трасса Р-256 – Косиха";
с 23.00 до 02.00 "полевой район (село Косиха) – трасса Р-256 – Косиха";
с 23.00 до 02.00 "полевой район (граница Косихинского и Первомайского районов) – трасса Р-256";
с 23.10 до 02.10 "поселок Сибирский – трасса Р-256 – населенный пункт Озерки – полевой район (штатная дорога)".
9 февраля будет перекрыто движение:
с 03.40 до 6.40 на участке дороги "полевой район (штатная дорога) – дорога "Новокраюшкино – Первомайское" – село Новокраюшкино;
с 03.40 до 06.40 на участке дороги "полевой район (село Бобровка) – дорога "Бобровка – Фирсово" – поселок Лесной – штатная дорога – село Б. Ключи".
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Гордость берёт, и радость переполняет мои чувства за крепкое здоровье Нашей старенькой техники,и её главкомандира.
http://m.amic.ru/news/406858/
..смотри не лопни от радости .и эта памперс одень..а то..это.. обрызгаешь все вокруг.
а старенькая техника это у вас осталось.что не успели распродать наследие СССР. а у нас давно уж новая.
Да если так дальше пойдёт, то Мы с вами и горы свернем, и на луну слетаем.
все в недалеком впереди и горы и луна .
только в отличии от голливудских актеров на луну по настоящему слетаем.
Военные на ногах, потому что Володька наш здесь
Вало... Владимир
Прямое нарушение конституции - "свобода передвижения" Вообще то трасса, это жизнь! мало ли у кого какие проблемы? а тут не званный путен все перекрыл! А технику можно было бы пустить по проселочным дорогам.
Пусть ездиют и защищают свою родину от супостата!