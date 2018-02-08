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Более 300 волонтеров готовы присоединиться к штабу Путина в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Добровольцы, в числе прочего, будут работать наблюдателями на избирательных участках

Фото: /ugranow.ru

Штаб кандидата в президенты Владимира Путина в Алтайском крае присоединился ко всероссийской акции по работе с волонтерами. 7 февраля в штабе прошел Единый день собеседований с добровольцами, готовыми включиться в избирательную кампанию кандидата в президенты РФ.

В Алтайском крае собеседования проходят со 2 февраля. Заявки подали их уже более 300 человек. В основном это молодежь и люди среднего возраста с активной жизненной позицией, многие из них имеют опыт добровольческой работы, общественной деятельности.

В региональном штабе пояснили, что сделать это можно, заполнив заявку на официальном сайте кандидата putin2018.ru, указав в ней контактные данные и адрес профиля в любой популярной соцсети. После обработки заявки активиста приглашают на собеседование. 7 февраля собеседование прошли 30 человек.

"Мы предлагаем нашим добровольцам поучаствовать в деятельности, способствующей победе нашего кандидата на выборах президента. Это и помощь в работе штаба, и поддержка медиаактивности, и организация мероприятий и встреч с населением, и обеспечение законности выборов на избирательных участках, то есть работа наблюдателями. Подчеркну, что это именно добровольческая деятельность, которая выполняется на безвозмездной основе", – рассказала руководитель регионального штаба волонтеров Екатерина Четошникова.

Волонтерам предлагают помогать в качестве организаторов, мотиваторов, наблюдателей, сторонников и медиаволонтеров.

"Я подала заявку в волонтеры штаба, потому что я имею большой опыт добровольческой работы и считаю себя человеком с активной гражданской позицией. Мне небезразлично, что происходит у нас в стране, в крае, хотелось быть к этому причастной. По результатам собеседования меня определили в группу волонтеров-наблюдателей. В день выборов я буду находиться на избирательном участке и следить за процедурой голосования", — поделилась волонтер Елена Рогозина.

Собеседования с волонтерами продолжатся, пока не будут отработаны все заявки. Со следующей недели для волонтеров штаба, уже получивших свое распределение, начнется обучение по направлениям деятельности.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.02.2018 12:53
Тоже хочу

А сколько зарплата у карусельщика?

0  0
8.02.2018 12:59
комментатору выше

ты где карусельщиков-то увидел?? хотелка

0  0
8.02.2018 13:01
внедриться

под видом волонтёра и всё разнюхать, разоблачить, заснять на диктофон, распространить и прославиться

0  0
8.02.2018 13:03
волонтёр

тоже хочу. владимир путин - лидер всего мира и он доказал свою эффективную работу на этом посту.

0  0
8.02.2018 13:04
- гость -

Все равно проиграет...Народ протестно проголосует!Но Чуров у нас опять сволшебничает)))

0  0
8.02.2018 13:04
Добродеятель

Молодежь сейчас очень активная и хорошо, что ей дают возможность проявить себя.

0  0
8.02.2018 13:05
- гость -

Лизуны проснулись((((

0  0
8.02.2018 13:05
желающему внедриться

ты фанатик Навального что ли? его стиль, только он не разоблачает, а фейки публикует и делает серьёзное пухленькое лицо борца с коррупцией. не надо так

0  0
8.02.2018 13:09
Макс

Точно подам заявку и друзьям кину, как раз хотели чем-то подобным заняться))

0  0
8.02.2018 13:10
Реалист

Конечно молодежь за Путина,кроме него молодежью никто и не занимается!

0  0
8.02.2018 13:12
Евгения Рогозина

Я подала заявку в волонтеры штаба, потому что я имею большой опыт добровольческой работы и считаю себя человеком с активной гражданской позицией. Мне небезразлично, что происходит у нас в стране, в крае, хотелось быть к этому причастной. Я надеюсь, что Путин победит на честных, конкурентных выборах и продолжит текущую политику в следуищюе 6 лет.

0  0
8.02.2018 13:13
житель

путин - наш президент. ставить под сомнение этот факт - глупо

0  0
8.02.2018 13:22
- гость -

Сильный Президент - сильная Россия!

0  0
8.02.2018 13:22
- гость -

Вот она 86% любовь народа!

0  0
8.02.2018 13:25
- гость -

8.02.2018 13:12
Евгения Рогозина
Я подала заявку в волонтеры штаба, потому что я имею большой опыт добровольческой работы и считаю себя человеком с активной гражданской позицией. Мне небезразлично, что происходит у нас в стране, в крае, хотелось быть к этому причастной. Я надеюсь, что Путин победит на честных, конкурентных выборах и продолжит текущую политику в следуищюе 6 лет.

Молодец. четко , по методичке, СМС ку 900 о перечислении 4563 р получила?

0  0
8.02.2018 13:47
Даша Сибирячк

Как бы я хотел чтобы меня тоже свалантерили.

0  0
8.02.2018 13:51
- гость -

300 полезных идиотов? А чо у вовы друганы не работают бесплатно как эти вахтёры-полотёры?

0  0
8.02.2018 14:16
- гость -

300 вованцев

0  0
8.02.2018 14:20
Геноцид Эклеров

не, ну я вообще всех этих волонтеров считаю немного не от мира сего.
если это делают за деньги, то есть много других сфер приложения сил, и с бОльшим заработком.
если этим занимаются по идейным причинам, то я таких людей тоже опасаюсь. идейные мне всегда представлялись антиподами прагматиков.

ЗЫ прошу обратить внимание, что я говорю про всех волонтеров любых идейных убеждений, что тех, которые за президента, что тех, которые против него.

0  0
8.02.2018 15:30
За Грудинина!!!

А что это так все возбудились на этой ветке? УспАкойтесь, путен и так всех выше и сильнее!!! Он и стерхам путь покажет, и амфору найдет, да он вообще на крещение может в горячую воду нырнуть

0  0
8.02.2018 17:43
- гость -

Правильно, зачем платить деньги, если победу и так нарисуют

0  0
8.02.2018 17:58
689

В основном это молодежь и люди среднего возраста с активной жизненной позицией, многие из них имеют опыт добровольческой работы, общественной деятельности.

В основном флегматичная, потерянная молодежь, безынициативная, ничего не умеющая чего то достичь собственным трудом,кроме распространения бумажек, живущая в собственном мирке ,не решающая в этой жизни абсолютно ничего , готовая за 500 р продать Родину, ни честь;!!!

0  0
8.02.2018 18:04
гость

Всё говорят о дураках и дорогах,волонтёрам обидно стало.

0  0
8.02.2018 19:53
- гость -

Видел я этих "наблюдателей" от ЕР. Приходят на участок часам к 11-ти, спустя 2-3 часа отправляются обедать (довольно долго), потом, договорившись с руководителем УИК получить копию протокола утром, уходят часов в 7-8 домой. Пользы от них примерно ноль. Может быть вред, если будут участвовать в выдворении с участка "неудобных" наблюдателей.

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