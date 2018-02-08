Штаб кандидата в президенты Владимира Путина в Алтайском крае присоединился ко всероссийской акции по работе с волонтерами. 7 февраля в штабе прошел Единый день собеседований с добровольцами, готовыми включиться в избирательную кампанию кандидата в президенты РФ.

В Алтайском крае собеседования проходят со 2 февраля. Заявки подали их уже более 300 человек. В основном это молодежь и люди среднего возраста с активной жизненной позицией, многие из них имеют опыт добровольческой работы, общественной деятельности.

В региональном штабе пояснили, что сделать это можно, заполнив заявку на официальном сайте кандидата putin2018.ru, указав в ней контактные данные и адрес профиля в любой популярной соцсети. После обработки заявки активиста приглашают на собеседование. 7 февраля собеседование прошли 30 человек.

"Мы предлагаем нашим добровольцам поучаствовать в деятельности, способствующей победе нашего кандидата на выборах президента. Это и помощь в работе штаба, и поддержка медиаактивности, и организация мероприятий и встреч с населением, и обеспечение законности выборов на избирательных участках, то есть работа наблюдателями. Подчеркну, что это именно добровольческая деятельность, которая выполняется на безвозмездной основе", – рассказала руководитель регионального штаба волонтеров Екатерина Четошникова.

Волонтерам предлагают помогать в качестве организаторов, мотиваторов, наблюдателей, сторонников и медиаволонтеров.

"Я подала заявку в волонтеры штаба, потому что я имею большой опыт добровольческой работы и считаю себя человеком с активной гражданской позицией. Мне небезразлично, что происходит у нас в стране, в крае, хотелось быть к этому причастной. По результатам собеседования меня определили в группу волонтеров-наблюдателей. В день выборов я буду находиться на избирательном участке и следить за процедурой голосования", — поделилась волонтер Елена Рогозина.

Собеседования с волонтерами продолжатся, пока не будут отработаны все заявки. Со следующей недели для волонтеров штаба, уже получивших свое распределение, начнется обучение по направлениям деятельности.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.