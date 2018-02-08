Штаб кандидата в президенты Владимира Путина в Алтайском крае присоединился ко всероссийской акции по работе с волонтерами. 7 февраля в штабе прошел Единый день собеседований с добровольцами, готовыми включиться в избирательную кампанию кандидата в президенты РФ.
В Алтайском крае собеседования проходят со 2 февраля. Заявки подали их уже более 300 человек. В основном это молодежь и люди среднего возраста с активной жизненной позицией, многие из них имеют опыт добровольческой работы, общественной деятельности.
В региональном штабе пояснили, что сделать это можно, заполнив заявку на официальном сайте кандидата putin2018.ru, указав в ней контактные данные и адрес профиля в любой популярной соцсети. После обработки заявки активиста приглашают на собеседование. 7 февраля собеседование прошли 30 человек.
"Мы предлагаем нашим добровольцам поучаствовать в деятельности, способствующей победе нашего кандидата на выборах президента. Это и помощь в работе штаба, и поддержка медиаактивности, и организация мероприятий и встреч с населением, и обеспечение законности выборов на избирательных участках, то есть работа наблюдателями. Подчеркну, что это именно добровольческая деятельность, которая выполняется на безвозмездной основе", – рассказала руководитель регионального штаба волонтеров Екатерина Четошникова.
Волонтерам предлагают помогать в качестве организаторов, мотиваторов, наблюдателей, сторонников и медиаволонтеров.
"Я подала заявку в волонтеры штаба, потому что я имею большой опыт добровольческой работы и считаю себя человеком с активной гражданской позицией. Мне небезразлично, что происходит у нас в стране, в крае, хотелось быть к этому причастной. По результатам собеседования меня определили в группу волонтеров-наблюдателей. В день выборов я буду находиться на избирательном участке и следить за процедурой голосования", — поделилась волонтер Елена Рогозина.
Собеседования с волонтерами продолжатся, пока не будут отработаны все заявки. Со следующей недели для волонтеров штаба, уже получивших свое распределение, начнется обучение по направлениям деятельности.
Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.
Комментарии
А сколько зарплата у карусельщика?
ты где карусельщиков-то увидел?? хотелка
под видом волонтёра и всё разнюхать, разоблачить, заснять на диктофон, распространить и прославиться
тоже хочу. владимир путин - лидер всего мира и он доказал свою эффективную работу на этом посту.
Все равно проиграет...Народ протестно проголосует!Но Чуров у нас опять сволшебничает)))
Молодежь сейчас очень активная и хорошо, что ей дают возможность проявить себя.
Лизуны проснулись((((
ты фанатик Навального что ли? его стиль, только он не разоблачает, а фейки публикует и делает серьёзное пухленькое лицо борца с коррупцией. не надо так
Точно подам заявку и друзьям кину, как раз хотели чем-то подобным заняться))
Конечно молодежь за Путина,кроме него молодежью никто и не занимается!
Я подала заявку в волонтеры штаба, потому что я имею большой опыт добровольческой работы и считаю себя человеком с активной гражданской позицией. Мне небезразлично, что происходит у нас в стране, в крае, хотелось быть к этому причастной. Я надеюсь, что Путин победит на честных, конкурентных выборах и продолжит текущую политику в следуищюе 6 лет.
путин - наш президент. ставить под сомнение этот факт - глупо
Сильный Президент - сильная Россия!
Вот она 86% любовь народа!
8.02.2018 13:12
Евгения Рогозина
Я подала заявку в волонтеры штаба, потому что я имею большой опыт добровольческой работы и считаю себя человеком с активной гражданской позицией. Мне небезразлично, что происходит у нас в стране, в крае, хотелось быть к этому причастной. Я надеюсь, что Путин победит на честных, конкурентных выборах и продолжит текущую политику в следуищюе 6 лет.
Молодец. четко , по методичке, СМС ку 900 о перечислении 4563 р получила?
Как бы я хотел чтобы меня тоже свалантерили.
300 полезных идиотов? А чо у вовы друганы не работают бесплатно как эти вахтёры-полотёры?
300 вованцев
не, ну я вообще всех этих волонтеров считаю немного не от мира сего.
если это делают за деньги, то есть много других сфер приложения сил, и с бОльшим заработком.
если этим занимаются по идейным причинам, то я таких людей тоже опасаюсь. идейные мне всегда представлялись антиподами прагматиков.
ЗЫ прошу обратить внимание, что я говорю про всех волонтеров любых идейных убеждений, что тех, которые за президента, что тех, которые против него.
А что это так все возбудились на этой ветке? УспАкойтесь, путен и так всех выше и сильнее!!! Он и стерхам путь покажет, и амфору найдет, да он вообще на крещение может в горячую воду нырнуть
Правильно, зачем платить деньги, если победу и так нарисуют
В основном это молодежь и люди среднего возраста с активной жизненной позицией, многие из них имеют опыт добровольческой работы, общественной деятельности.
В основном флегматичная, потерянная молодежь, безынициативная, ничего не умеющая чего то достичь собственным трудом,кроме распространения бумажек, живущая в собственном мирке ,не решающая в этой жизни абсолютно ничего , готовая за 500 р продать Родину, ни честь;!!!
Всё говорят о дураках и дорогах,волонтёрам обидно стало.
Видел я этих "наблюдателей" от ЕР. Приходят на участок часам к 11-ти, спустя 2-3 часа отправляются обедать (довольно долго), потом, договорившись с руководителем УИК получить копию протокола утром, уходят часов в 7-8 домой. Пользы от них примерно ноль. Может быть вред, если будут участвовать в выдворении с участка "неудобных" наблюдателей.