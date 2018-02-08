Бывшая первая леди Латвии, врач-эндокринолог Даце Сейсума рассказала, что испытывает материальные трудности после того, как развелась с экс-президентом Андрисом Берзиньшем. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал nra.llv.
Женщина призналась, что сейчас сумму, которую она могла когда-то потратить на покупку предмета одежды, она зарабатывает за несколько месяцев. Она подчеркнула, что живет на зарплату врача.
"В больнице я должна находиться четыре часа, но в реальности так выходит лишь раз в неделю, остальные дни работаю сверхурочно — и за это зарплату не платят. Все легко посчитать: ставка за час 4,36 евро, в день получается чуть больше 12 евро после вычета налогов, за 20 рабочих дней — чуть больше 240 евро. А если выпадают длинные выходные, еще меньше, так как их считают как неоплачиваемый отпуск", — отметила бывшая первая леди.
Комментарии
Надо было к Нашему мроту твоему мужу премыкать, а не к гейропе!
не нужно было прибалтийским карликам кусать руку их кормящую, как оказалось это не ЕС
240 евро "чистыми" это после вычета 20% налога, может врёт, а чем эта фифа лучше остальных людей в белых халатах ? Ах, ее же сам президент пользовал. Ну тогда все претензии к государству которым он рулил, подай на алименты или проси взять взамуж обратно, на президентский пенсион
да как такое может быть?
она же работает на высокооплачиваемом рабочем месте врача, и где - в самой Европе, ей ойрами платят)
по-моему она скрытая вата)
8.02.2018 14:11
Геноцид Эклеров
да как такое может быть?
она же работает на высокооплачиваемом рабочем месте врача, и где - в самой Европе, ей ойрами платят)
по-моему она скрытая вата)
Да Гендос Эклеров, Европа она разная бывает средняя зарплата врача в Латвии 800- 950 евро в мес минус 20% налог, в Германии или в Швеции раза 4-5 по более будет.
Фигня, зато "независимость" же, о которой так долго мечтали)
эх, пенсионеры учителя врачи...
но это не отменяет поборов в детских садах
8.02.2018 14:26
- гость -
да какая она разная, она же Единая)))
цэ ж Эуропа, рагули)
240 евро в мес, мне бы столько платили на 0,5 ставки
Полставки?
читать умеете?
"В больнице я должна находиться четыре часа, но в реальности так выходит лишь раз в неделю, остальные дни работаю сверхурочно — и за это зарплату не платят.