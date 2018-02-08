Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле в четверг, 8 февраля.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Попова — Павловский тракт. Немецкий "истребитель" подбил японский", — отмечает автор заметки.
В связи с произошедшим дорожным инцидентом движение на этом оживленном перекрестке было затруднено.
Комментарии
немецкий истребитель это он про чешскую шкоду?
Еще один любитель проскочить на мигающий желтый... но только не в этот раз....