День рождения слова "вертолет" отмечают 8 февраля. В этот день в 1929 году в нашем языке появилось новое слово. Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 "Красный инженер".
Какие новые слова появились в русском языке в 2017-м, а также какие слова, пришедшие к нам в "нулевых", практически исчезли из нашего лексикона, смотрите в инфографике Amic.ru.
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Комментарии
"билингвы"? вы серьёзно? даже на вторую страницу Google не нужно заходить, чтобы найти статьи, сообщения на форумах 2011 года со словом "билингвы"
Билингвы - новое слово? серьезно????
Эти слова - сплошное обезьяничение за западэнцкой желтой прессой. Якобы звучит круто. Вместо привычных слов втыкают заимствованный.
С чего это приведенные вами слова вдруг стали забытыми? Тут даже губер, говоря о развлекухах для молодежи, щегольнул словечком "кульно". А уж про остальные и говорить нечего - звучат на каждом шагу! Разве что пейджер...
ну так-то и биткоину сто лет в обед уже
просто автор узнал эти слова недавно
а я и счас говорю фиолетово
отстала я от жизни, я даже не фиолетово говорю, я говорю- мне сиренево ))
8.02.2018 13:58
Filin
Русский язык - сплошное заимствование. Исконно-пасконных русских слов вообще нет Даже этимология имени Владимир восходит к готскому mers — «великий». Так что говори вместо телефон-дальнозвук, автомобиль-самоход, телевизор-дальногляд