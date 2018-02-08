Британская поп-группа Spice Girls, которая вскоре должна воссоединиться, решила летом поехать на гастроли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал TMZ.
Как сообщает издание, первые гастроли пройдут в Великобритании и США. Отметим, что все участницы коллектива недавно встретились со своим бывшим менеджером Саймоном Фуллером, для того чтобы обсудить примерный план по организации гастролей.
Некогда популярный коллектив собирается дать несколько концертов в Англии, а потом направиться в США. Мировым турне этой группы займется Фуллер. Группа пока только начала планирование концертов, но все участницы уже выразили заинтересованность в проведении тура. Записывать новые песни поп-группа пока не собирается.
Ранее сообщалось, что коллектив в этом году запишет новый альбом.
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