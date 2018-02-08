Фото: youtube.com, видео: "Наши Новости"

Потолочная штукатурка осыпалась на парты прямо во время урока в барнаульской гимназии №5 — в результате инцидента никто не пострадал, сообщают "Наши Новости".

Дети сняли на телефон последствия ЧП. На кадрах видно, что фрагмент смеси, соединяющей потолочный шов, упал на парту и засыпал личные вещи учеников.

Одна из школьниц, которая едва не пострадала в результате инцидента, рассказывает: "На уроке мы сидели, и сначала оно сыпалось редко, потом чаще-чаще, и потом обрушилось очень много больших кусков. И если бы мы в это время не начали друг от друга отталкиваться, это могло бы упасть прямо на нас".

После случившегося урок был продолжен в соседней аудитории. По данным издания, завучи и учителя запретили детям рассказывать о произошедшем.

Мама ученицы Виктория Масленникова, комментируя данный факт, отмечает: "Администрации школы, я думаю, не очень интересно афишировать данный факт, но он случился. Я позвонила в комитет по образованию, обратилась в СМИ. Я думаю, что скоро все проблемы будут решены, и ремонт школы будет произведен".

Также сообщается, что подобные инциденты в этой школе уже имели место быть.