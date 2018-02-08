Фото: youtube.com, видео: "Наши Новости"
Потолочная штукатурка осыпалась на парты прямо во время урока в барнаульской гимназии №5 — в результате инцидента никто не пострадал, сообщают "Наши Новости".
Дети сняли на телефон последствия ЧП. На кадрах видно, что фрагмент смеси, соединяющей потолочный шов, упал на парту и засыпал личные вещи учеников.
Одна из школьниц, которая едва не пострадала в результате инцидента, рассказывает: "На уроке мы сидели, и сначала оно сыпалось редко, потом чаще-чаще, и потом обрушилось очень много больших кусков. И если бы мы в это время не начали друг от друга отталкиваться, это могло бы упасть прямо на нас".
После случившегося урок был продолжен в соседней аудитории. По данным издания, завучи и учителя запретили детям рассказывать о произошедшем.
Мама ученицы Виктория Масленникова, комментируя данный факт, отмечает: "Администрации школы, я думаю, не очень интересно афишировать данный факт, но он случился. Я позвонила в комитет по образованию, обратилась в СМИ. Я думаю, что скоро все проблемы будут решены, и ремонт школы будет произведен".
Также сообщается, что подобные инциденты в этой школе уже имели место быть.
Комментарии
Давай,Следственный комитет,начинай свою проверку!!!!!!
Только военный трибунал может начать,и логически завершить эти проверки!
Да это фейк от Навального
Как они сертификат готовности получили?
думаю Виктории Масленниковой стоит подумать об смене школы. Я бы за такую мамашу загнобил бы.
8.02.2018 12:14
- гость -
УЖЕ
8.02.2018 12:14
- гость -
УЖЕ ------- Цирк, да и только!
а все потому что каждый хлев пытаются гордо назвать ЛИЦЕЙ
В одной из школ Ленинского района выпадывают старые окна, денег нет. Деньги ушли на рекламу новой жизни, которая наступит после 18 марта. Держитесь.
Так в программу по застеклению надо пробиваться.