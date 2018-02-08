29 апреля в Барнауле выступит участник шоу Stand Up на ТНТ, один из самых узнаваемых музыкальных комиков России Иван Абрамов. Он приедет в краевую столицу с большим сольным концертом, который пройдет в ДК "Сибэнергомаш", начало в 19:00.
Напомним, что юморист Иван Абрамов начинал с выступлений в КВН, а после перешел в шоу Stand Up, его называют "самым воспитанным комиком".
Подробная информация в группе мероприятия и сообществе "ТриГрупп".
Комментарии
вот честно даже бесплатно не надо, дома когда зарплату выдали 11 000, а кварплата 7300 вот где весело
8.02.2018 14:05
- гость -
просто интересно: кем вы работаете и где живете?
не нужен конкретный адрес, просто скажите квартира или дом и квадратура, а также локация.
и про работу можно без конкретного названия, а в формате ваша должность и отрасль.
8.02.2018 14:08
Геноцид Эклеров
с. Кусак ННР
водитель в с/х
8.02.2018 14:08
Геноцид Эклеров
Новоалтайск 7мик-он д5, 68 кв. работа ведущий бухгалтер на 44 фз
ну написать много ума соврать при этом не нужно
типа еще и квартиру свою написали
.
ну и сколько у вас Кв/плата в 68 квартире?
.
и хватит жаловаться
8.02.2018 14:13
- гость -
у вас в Кусаке квартплата 7300?
позвольте мне усомниться, не бьются цифры.
в селе вы живете в многоквартирном доме, в котором квартплата 7300???
не, не верю...
скорее это писал житель Алтайки в 14:20
у вас какие то особенные тарифы? у меня в Барнео площадь поболее вашей, из 5 рублей не выходил никогда.
а что такое бухгалтер на 44 ФЗ, поясните, я реально не понимаю.
то что ведущий - ясно, низшая ступень в иерархии бухгалтерии.
вы - бюджетник? какого уровня? местный или федеральный?
у меня в Барнео площадь поболее вашей, из 5 рублей не выходил никогда.
берем квитанции за декабрь и январь и вечером сравниваем?
54 кв.м. за декабрь 5200 за январь 5800. без э/э
8.02.2018 14:52
- гость -
а ты в Алтайку что-ли перехал?)
а если всерьез, то твоя УК или ТСЖ что-то мудрит, ну дофига считают.
они ОДН раздули или чё?
8.02.2018 15:00
Геноцид Эклеров
а зачем мне алтайка? ну так что? стрелку забиваем? на 18-30 например
я вот тут понарыла
Новоалтайск 7мик-он д5 - 46 кв. - от 3 до 4 тыщь идет
такое бухгалтер на 44 ФЗ - а фиг знает но у низ з.п. от 18 до 20 тыров
.
заврались гости.
на будущее скидывайте сканы
ооо.. опять к Котлам подтягивают
опять к Котлам подтягивают
нахрена мне котлы? я к его дому подъеду
вау-вау полегче мальчиша
8.02.2018 15:02
- гость -
стрелкозабиватель)
я сёдни с официальным визитом к родственникам. мне низзя)
зарплату выдали 11 000, а кварплата 7300 вот где весело
не работайте за 11 купите однушку там тыщи 2-3 идет
я сёдни с официальным визитом
ок. тогда завтра. еще лучше
8.02.2018 15:08
- гость -
опять ваши деньги с дырками)
завтра у меня по расписанию фестиваль.
уже ангажирован.
я не специально, так получается)
давай как потеплее будет...
эклер динамо включил(
как вы там живете на свои 20-30 кило рублей я хз,в какой параллельной вселенной.тут с полтосом бедствуешь в хлам и на старой машине гоняешь,а они еще на 11000 как то силы в себе находят комменты строчить
эклер динамо включил(
ну а что поделаешь?
расписание заранее составлено.
экспромты крайне редки)
как вы там живете на свои 20-30 кило рублей я хз
да норм
квплата 3
бенз 1-2
еда 6-7
одежда 3
ни курим-не пьем
на отпуск хватает
20 кило в месяц
8.02.2018 16:01
- гость -
Авто обслуживание вместе с бензом 4-5 тыщ в среднем в месяц это точно.
Еда 6-7))) о чем ты.Крупу ешь? 500р в день это минимум .т.е 15000 в месяц .
Инет тел связ 1000 не прибавил.
Да и многого другого.
Еще и на отпуск хватает насмешил.Говорю в параллельной вселенной.
Ну если одному затворником то может и хватит 20000.Я себя с дитем считаю.
8.02.2018 16:18
9
Авто обслуживание вместе с бензом 4-5 тыщ в среднем в месяц это точно.сфигали - загуляли
на 1 год
Страховка 4
замена масла 1,5
переобувка сама
бенз ну 12
в среднем 1,5
ну каждые лет 5 новый акум-свечи-колеса-ветровики не в счет
.
500р в день это минимум ну вы и жрать все с сада идет остальное с деревни закуп 200 рэ максимум в день
.
Инет тел связ 1000 не прибавил. нафига? у меня на работе все есть
.
Еще и на отпуск хватает насмешил
по горящей за 30 тыров на 13 дней каждый год
.
Да и многого другого. что?
.
просто кому то и мильона мала
ну... можно унитаз сливать один раз за вечер, когда вся семья в туалет сходит, чтобы воду экономить. ну и ессесно никакого телевизора, компутера и электричества вообще! развлечения - песни, шарады только при свечах.
"нафига? у меня на работе все есть"
=====
вот! и вода и свет тоже на работе есть дома нефиг расходовать!
и вообще, зачем вам машина? можно же пешком! тогда и все 28 дней отпуска сможете сможете на солнышке пузо греть, а не 13, или 2 раза в год летать.
8.02.2018 16:26
- гость -
"Инет тел связ 1000 не прибавил. нафига? у меня на работе все есть"
"закуп 200 рэ максимум в день"
Уже поэтому все понятно.Лютое выживание а не жизнь.И тыща рублей на бензин в месяц- это машину по праздникам заводить?
Не ребята,брехня...
И на фига тебя тогда страховка интересно знать? Я и то без нее езжу.
8.02.2018 17:55
Гонец из Пензы
...развлечения - песни, шарады только при свечах.
_______
Какие, свечи!
Помолился - и спать! Завтра досвету вставать на работу!
Отвлеклись от темы
Этот комик УГ, одно из самых унылых в их компании
один из самых лучших на самом деле.я уже билет взял,во фляжку вискарика налью и все по схеме)
Блин, глянул на Ваню Абрамова аж 30 обсуждений, интересно стало чего там обсуждать. Ан вон на какие темы наводит.