Фото: пресс-служба правительства НСО, news.ngs.ru
"Сегодня Новосибирск полон чудес", — такой фразой характеризует издание НГС поездку президента России Владимира Путина в столицу СФО.
Журналисты ведут онлайн-трансляцию визита президента, описывая ситуацию на дорогах города, информируя о перемещении кортежей и положении дел в Академгородке, который 8 февраля посетит глава государства.
Вот некоторые вехи из хроники визита первого лица:
"Читатели и корреспонденты НГС.НОВОСТИ наперебой шлют сообщения о том, как преобразился город в день прибытия президента. Например, так выглядит сейчас площадь Карла Маркса — этой зимой такой чистой ее еще не видели"
"Первые весточки из Академгородка, куда президент должен прибыть ближе к полудню. Там очень, нет, оооочень много полиции — проспект Строителей буквально уставлен патрулями"
"Со стороны главного входа в Институт ядерной физики появился огромный плакат в честь Дня науки — науке и образованию, собственно, и посвящён нынешний приезд Владимира Путина в Новосибирск"
"Мимо часовни на Красном проспекте пронёсся кортеж. Очень длинный кортеж. Если есть время, попробуйте посчитать автомобили…Вы не поверите. Кортеж уже на разъезде Иня. Так и до Барнаула можно за 15 минут доехать"
"У Дома учёных есть и такие машины. Сегодня Новосибирск полон чудес"
"Читатели сообщают, что в Советском районе наблюдаются перебои с мобильной связью"
"Дом ученых превратился в резервацию для сытых журналистов. Путина в Академгородке так никто ещё и не видел"
Как сообщал портал Amic.ru, в четверг, 8 февраля, Владимир Путин работает в Новосибирске. Он посетит Академгородок, ознакомится с лабораторией Института ядерной физики имени Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук. Кроме того, он проведет заседание Совета по науке и образованию.
А накануне Владимир Путин побывал в Красноярске и провел совещание по вопросу подготовки к проведению в этом городе XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
Комментарии
Вот если бы он постоянно по всем городам ездил. В какой прекрасной стране мы бы жили..
8.02.2018 13:19
- гость -
Высказался?
Один ездил так быстро уже - Евдокимов его звали...
так приедет за 15?
Завтра к Нам
Опасения просто за вас
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПРОСИМ В БАРНАУЛ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ЗАВОДЫ . НАЛИЧИЕ ТРУДОВЫХ МЕСТ ЗАРПЛАТЫ ДОРОГИ КАК ЖИВУТ ПЕНСИОНЕРЫ !!!
8.02.2018 13:32
БЛАТНОЙ 2017
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПРОСИМ В БАРНАУЛ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ЗАВОДЫ . НАЛИЧИЕ ТРУДОВЫХ МЕСТ ЗАРПЛАТЫ ДОРОГИ КАК ЖИВУТ ПЕНСИОНЕРЫ !!!
Не успеет, от Н-ска до Барнаула 15 мин, по Барнаулу 2 мин 23 сек
О чём материал? Плач неудачников-кнопкотыков о том, что им великим никто дороги не освобождает, а какому-то всего-навсего президенту России освобождают. И охраняют его. а зачем? Ведь в мире нет людей, желающих гибели нашего Президента. И забот у него нет, может и в пробках постоять. И дороги к его приезду чистить не нужно, видимо авторы никогда не делают дома уборку перед приходом гостей. Дать всем этим горе-комментаторам в руки по лопате, пусть снег чистят. Глядишь, некогда будет всякие глупости в сеть выплёскивать.
"О чём материал"
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О том как у нас красиво могут имитировать работу и народную любовь. К холопам царь приехал - какая радость!
А столько охраны ни один человек в мире ещё не имел. Очень "сильный" и "смелый" человек... страшно далёкий от народа только.
8.02.2018 13:57
- гость
Один здравый комментарий!
А теперь вперед__________
14:08)) Вот вот) На 4х самолетах аж прилетели)
Например, так выглядит сейчас площадь Карла Маркса — этой зимой такой чистой ее еще не видели"
а спрашивается какого хрена вы свою администрацию не пинаете, если они могут, когда захотят всё почистить?
8.02.2018 14:10
- гость -
иди, иди...
там весь зверинец, парнокопытный вместе с барсуком...
вообще довели тот сайт до уровня помойки...
я не понимаю, Пургин то куда смотрит? ему плевать во что превратили Алтапресс десяток уродцев?
8.02.2018 13:57
- гость - Глядишь, некогда будет всякие глупости в сеть выплёскивать.
Не поможет. Тут одни мои соседи подмерзают, но палец об палец не ударят, всё ждут когда Карлин с Путиным лично приедут им отопление чинить.
там весь зверинец, парнокопытный
лошади НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ!!! это не коровы.
"какого хрена вы свою администрацию не пинаете"
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А у неё задница чугунная - ногу сломаешь
Центр занятости закрыть и вернуть статью в УК за "Тунеядство".
когда пройдет на сверхзвуке по ленинскому, повылетают все стекла
О, господи! При советах к приезду Хрущева а Барнауле за ночь улицу заасфальтировали! А тут всего лишь снег убрали...
8.02.2018 14:21
Павсекакий
в Новосибирске, кстати, очень разная власть.
и коммунисты там рулили, и всякие.
если не пинать, а ждать когда какая-нибудь шишка из Москвы прилетит, то что, грязью обрастать? им самим нравится так жить что ли?
этой зимой в Нск реально дороги бросили чистить в отличие от прежних годов, прям разительная перемена.
8.02.2018 13:24
- гость -
Один ездил так быстро уже - Евдокимов его звали...
Он Кремлю оочень не угоден был, А Путин ооочень угоден, так что с ним ничего не случится.
ГЭ, у нас тех, кто больно пинает власть могут поразить в правах, брата посадить...
8.02.2018 15:27
- гость -
да-да, это Кремль нажимал на гашетку под 180 км/ч, и это Кремль на его пути поставил старенького "японца" битком набитого женщинами и детьми) ну как же)
8.02.2018 15:33
Павсекакий
во-первых, брателлу посадили за его уголовные преступления, там далеко не плюшевая игрушка.
во-вторых, пинать власть - это не абстрактно обзываться партией жуликов и воров, а заставлять чиновников исполнять свои прямые обязанности, пользуясь своими законными правами.
у нас в Сибири вдумчиво кремлевский доклад хочет почитать