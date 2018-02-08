В докладе Мюнхенской конференции по безопасности под названием "До края и обратно?" говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Express.co.uk.
Авторы доклада пишут, что вероятность войны между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряжения вокруг военных учений.
В документе сказано, что непонимание и просчеты могут привести к войне. Также в тексте написано, что процесс нормализации отношений России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Авторы доклада говорят, что решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит "зацементировать" текущее положение дел.
Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.
Комментарии
Не надо было странам восточной европы в нато вступать,-оставались бы нейтральными,не было бы напряжённости.А то как последние финтифлюшки перекувырнулись в воздухе и стали лизать зад дяди сэму.
США поставят джавеллины с запретом их использования против ордло.