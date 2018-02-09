Как часто мы задумываемся о том, как люди отмечают праздники в других странах? Не кажется ли вам, что даже, казалось бы, стандартный для всех День святого Валентина очень отличается в России и, например, в Германии? Amic.ru совместно с рестораном "Асадор" решил рассказать вам, как относятся к празднику 14 февраля в разных странах. Но, как говорится, учиться проще на своих ошибках, поэтому предлагаем вам пройти наш несложный тест на знание обычаев и традиций Дня влюбленных.
Также "Асадор" решил показать самому удачливому из вас, как принято отмечать День всех влюбленных в Барнауле. Вас ждет романтический ужин в одном из самых фешенебельных ресторанов города, а также живая музыка, горячие испанские танцы и приятный сюрприз от шеф-повара.
*Итоги конкурса — 13.02
г. Барнаул, Павловский тракт 251В/2
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