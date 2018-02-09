Не так давно торговый дом "Наладчик" отметил свое десятилетие – компания была основана в Барнауле в 2007 году. Пройдя долгий путь, предприятие не только выстояло в конкурентной борьбе, но и продолжает активно развиваться.

Как рассказал основатель ТД "Наладчик" Егор Новохатний, за 30 лет Бийский крупяной комбинат "Наладчик" вырос из небольшого завода по переработке зерна в один из крупнейших комбинатов Сибири. В 2007 году было принято решение открыть представительство в Барнауле. Сейчас у компании четкое разграничение полномочий: Бийск занимается производством круп, Барнаул закупает сырье и реализует продукцию.

"Алтай – аграрный край, нам необходимо ценить его ресурсы и уметь ими грамотно распоряжаться. Ведь, если задуматься, наш край кормит своей продукцией большую часть страны", — говорит Новохатний.

Выбирая город для открытия представительства, в компании, прежде всего, руководствовались наличием профессиональных кадров, владеющих навыком продаж и хорошим знанием рынка. Ведь, как известно, рынок зерна очень живой — это своего рода биржа, играть на которой довольно сложно. Именно поэтому выбор пал на Барнаул. К тому же всегда приятнее приглашать клиентов в светлый офис в центре столицы края, чем на шумное производство.

Об отметившем первый юбилей торговом доме "Наладчик" в Барнауле начали узнавать только сейчас. Ведь изначально целью его основателей было занять устойчивую позицию на российском рынке. В 2016 году компания добилась этого статуса и сейчас входит в число ведущих поставщиков на территории России и стран СНГ.

На данный момент торговый дом нацелен на рынок Алтайского края и Барнаула. "Наладчик" готов предоставить жителям столицы и края возможность приобретать качественный продукт по низкой цене. В качестве примера, на 1000 рублей здесь можно закупить крупы, муку, масло, сахар, макароны и прочее для всей семьи на пару месяцев, что в условиях кризиса очень выгодно. Многие помнят гречку по 18 рублей за кило в магазине — сейчас по этой цене "Наладчик" продает ее в розницу.

Для кондитерских, кафе, пекарен, производителей у ТД "Наладчик" более чем выгодные условия — с отсрочкой платежа, доставкой, своими грузчиками и возможностью работать в одно окно. Теперь не нужно звонить одному поставщику по муке, другому по сахару, третьему по маслу, соли и т.д. Компания поставляет все, что нужно, высокого качества и по выгодной цене.

Естественно, чтобы реализовать все перечисленное, нужно пройти долгий этап подготовки. Для этих целей предприятие построило большую базу, на которой разместился как офис продаж, так и склады на 10 тыс. тонн продукции. Отстроена работа закупа и создана собственная транспортно-логистическая компания — ТК "Наладчик".

"Мы старались выстроить дело так, чтобы было удобно всем – и покупателям, и поставщикам. И мне кажется, что с поставленной целью мы справились на все 100%", – говорит Егор Новохатний.

Торговый дом "Наладчик"

Барнаул, ул. Гоголя, 122

тел. 8 (3852) 58-57-08

td-naladchik.ru

tdnaladchik@bk.ru