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Полиция в Горном Алтае задержала двух мужчин, которые ворвались в кафе с бензопилой и избили работника заведения.

Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел в одном из придорожных кафе села Барангол в Майминском районе. В данный момент установлено, что 6 февраля в заведение зашли двое местных жителей, которые предложили сотруднику кафе свои услуги по поставке в заведение алкогольной продукции.

"Мужчина ответил, что такие вопросы необходимо решать с хозяйкой кафе, и попросил агрессивно настроенных сельчан удалиться. На следующий день сельчане вернулись и стали угрожать расправой, после чего один из мужчин завел принесенную с собой бензопилу и, высказывая угрозу убийством, попытался напасть на сотрудника заведения. В ходе потасовки один из нападавших повредил бензопилой мебель, а второй, взяв со стола сахарницу, ударил потерпевшего по голове", — уточняют в правоохранительном ведомстве обстоятельства ЧП.

Другие сотрудники кафе вызвали участкового и помогли мужчине вытолкать сельчан за дверь. Пострадавший был доставлен в больницу, ему оказана медпомощь.

Вскоре злоумышленников доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.