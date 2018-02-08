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Судей в России могут освободить от объяснения мотивов при принятии решений

, ИА "Амител"
Законопроект уже поступил в Госдуму

Фото: pixabay.com

Законопроект, который разрешает судьям по целому ряду дел принимать решения, никак их не мотивируя, поступил в Госдуму. Об этом пишет "Коммерсант".

Документ предлагает оптимизировать процессуальные нормы при рассмотрении гражданских дел, а также при арбитражных и административных спорах. 

Верховный суд подготовил поправки к Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК), Арбитражному процессуальному кодексу (АПК) и Кодексу административного судопроизводства. Отметим, что одно из предложений ВС касается текста судебного решения, содержащего сейчас резолютивную часть, которая оглашается в завершении процесса, и мотивировочную, которую судья должен составить в течение пяти дней.

Таким образом, согласно новому законопроекту, мотивировочная часть будет сохранена лишь для дел, связанных с защитой прав детей, выселением граждан из жилых помещений, банкротствами и корпоративными спорами. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.02.2018 14:25
- гость -

А сейчас разве не так???

0  0
8.02.2018 14:27
iOne

Вообще здорово!!!
Сейчас , что то выдумывать приходиться.
Ещё нужно челядью участников процесса называть официально

0  0
8.02.2018 14:32
- гость -

Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!(с)

0  0
8.02.2018 14:32
- гость -

Т.е. даже "потому что гладиолус" не будут говорить?

0  0
8.02.2018 14:44
Геноцид Эклеров

подождите, а тогда смысл существования судов вышестоящих инстанций, в которых можно обжаловать решения суда первой инстанции?
если они не будут мотивировать своё решение, то как можно его обжаловать?

тут либо кривое изложение законопроекта журналистами, либо судейское лобби совсем оборзело.

ЗЫ надо прекращать все инициативы по изменению судопроизводства. сейчас достаточно законов. не хватает только единообразного их применения.
чтобы всех судили по одним и тем же правилам.

0  0
8.02.2018 14:48
Леня

Жалобы видимо тоже отменят

0  0
8.02.2018 14:51
Пацифист

Вот уж не думал, что когда-нибудь буду хоть в чем-нибудь согласен с Геноцидом Эклеров................ Достаточно иметь "своего" мирового судью и дела до полтинника только в путь щелкать в свою пользу, обжаловать то все-равно не смогут. Фимида явно заблудилась в Россиюшке, откройте уже ей глаза, чтоли.

0  0
8.02.2018 15:00
гость

да это беспредел какой то!

0  0
8.02.2018 15:02
месный

правосудия всё меньше и меньше....

0  0
8.02.2018 15:07
iOne

Обнаруживаете у себя в ящике повестку. Приходите , человек говорит вот он мне ущерб причинил . Вы говорите : но я в этот день за границей в море купался. Виновен

0  0
8.02.2018 15:20
- гость -

38) статью 176 изложить в следующей редакции:
«Статья 176. Составление и объявление решения суда
………

7.Суд составляет мотивированное решение в течение десяти дней со дня
объявления резолютивной части решения по делам, указанным в части 6
статьи 170 настоящего Кодекса, а также если мотивированное решение
изготавливается судом по собственной инициативе.
При подаче лицами, участвующими в деле, их представителями заявления
о составлении мотивированного решения суда и (или) поступлении
апелляционной жалобы суд составляет мотивированное решение в течение
десяти дней с момента поступления таких заявления и (или) жалобы.

0  0
8.02.2018 15:20
- гость -

Улыбайся не улыбайся, а так и будет, если стерпим и это.

0  0
8.02.2018 15:41
гость

Называется,ПРИПЛЫЛИ!Фактически нам говорят: Голосуйте за Грудинина,а то совсем "кирдык" настанет.

0  0
8.02.2018 15:47
Геноцид Эклеров

8.02.2018 15:20
- гость -

то есть, если я вас правильно понял, то предлагается просто не автоматом писать мотивировочную часть, а только по заявлению стороны процесса?

а в чем тогда смысл нововведения? разгрузить судью от написания мотивировки? так нет, мотивировка в принципе должна быть, и ее придется дать по заявлению стороны. надеяться, что кто-то не спросит по незнанию? так это вряд-ли...

в общем, не вижу смысла в этом законопроекте.
более того, считаю его вредным для судопроизводства.

0  0
8.02.2018 16:11
iOne

А ещё судьи требуют себе отдельные санатории, чтоб с простолюдинами не общаться лишний раз. Работа ведь у них вредная и сложная

0  0
8.02.2018 17:11
гость

У Путина кто-то в суде работает? Беспредел, пьяным судьям теперь можно по дорогам разъезжать. Зарплаты у них баснословные, теперь и права как у президента, а прокуратуру совсем зажали

0  0
8.02.2018 17:43
- гость -

Да вообще сократить следаков, прокуроров, в судах всех, кроме судей. Зачем деньги тратить, если судья что хочет, то и творит, т.е совершает преступления по закону. Пусть судит как хочет, сам и расстреливает.

0  0
8.02.2018 18:09
:)

Мда.
Следующий шаг - анонимный суд по интернету. Приводят тебя в кабинку, зачитывают приговор по радио - и на этап или в камору.

0  0
8.02.2018 18:18
- гость -

Инспекторы ДПС утратили право отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к ответственности за нарушения. Соответствующие уточнения фигурируют во вступившем в силу приказе МВД.

Полицейским теперь позволено лишь рапортовать руководству о своих претензиях в адрес конкретного судьи. При этом направить его на медосвидетельствование для подкрепления своих подозрений инспекторам не разрешается.

Аналогичная неприкосновенность на дорогах есть также у прокуроров.

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