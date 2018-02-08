Коммунальные объекты будут проверены во всех городах и поселках Новосибирской области после резонансного инцидента с гибелью двоих детей в оставленной коммунальщиками яме. Об этом пишет РИА "Новости".
"Всем органам местного самоуправления Новосибирской области в срок до 15 февраля предписано провести обследование территорий с целью выявления потенциально опасных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозных, и незамедлительно принять меры по их оборудованию в соответствии с требованиями безопасности", — постановили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
Напомним, в ноябре прошлого года в рабочем поселке Колывань сотрудники муниципального предприятия "Коммунальное хозяйство" ремонтировали водопровод, в связи с чем вырыли яму глубиной не менее трех метров. После того, как работы были выполнены, коммунальщики яму не закопали и не огородили должным образом.
А 2 февраля 6-летний и 11-летний братья упали в нее и утонули. Происшествие вызвало общественный резонанс, в отставку ушел глава райцентра.
"Всем органам местного самоуправления Новосибирской области в срок до 15 февраля предписано провести обследование территорий с целью выявления потенциально опасных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозных, и незамедлительно принять меры по их оборудованию в соответствии с требованиями безопасности", — привели в пресс-службе слова врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Кима.
Комментарии
Виноваты КОНКРЕТНЫЕ люди! Садите их за решетку!!! Зачем опять сотрясать воздух????
В.В к этой яме интересно возили ?
яма адская с ледяными стенами! там мужик 28-летний утонул за месяц до детей. брешут типа пьяный, да там и трезвый легко потонет.