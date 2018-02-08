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Волонтеры общественного движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" исследовали в Барнауле состояние архитектурных памятников культуры и обратились в их защиту к прокурору Алтайского края.

Активисты недовольны тем, как со своими обязанностями справляется Управление госохраны объектов культурного наследия Алтайского края. Об этом сказано в группе движения "ВКонтакте".

Как рассказали правозащитники, в рамках первого рейда было обследовано восемь памятников местного и федерального значения. Среди них Сереброплавильный, Кожевенный и Дрожжевой заводы, дом купца Поскотинова, Торговый дом "Сухов и сыновья", дом Лесневского, здание первой городской электрической станции и Горный госпиталь.

Последний является частью ансамбля Демидовской площади – памятника архитектуры федерального значения. Здесь сохранилось сразу пять строений, датированных ХIХ веком. Но состояние их различное. Здания горного госпиталя и горного училища сейчас принадлежат Алтайскому аграрному университету. И если Горное училище используется как учебный корпус, то Горный госпиталь просто законсервирован.

"Практически все исследованные нами памятники архитектуры находятся в запущенном состоянии, некоторые рассыпаются на глазах, но даже их территория не огорожена и сигнальной лентой. Вход посторонним открыт в любое время суток. Недалек тот час, когда под обломками старины могут оказаться дети", — прокомментировал итоги рейда представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг.

Движение направило краевому прокурору просьбу провести в отношении Алтайохранкультуры проверку по факту отсутствия надлежащей охраны и надзора за состоянием и использованием памятников федерального и местного значения.

По мнению общественников, в отношении ответственных должностных лиц может быть возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Помимо этого, активисты намерены изучить состояние и других объектов культурного наследия, а впоследствии убедить местные органы власти не игнорировать свои обязанности по обеспечению сохранности и неизменности старинного облика города.