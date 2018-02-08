Фото: fishki.net

Громкая история о стрельбе, которую устроил водитель автомобиля Lexus в Барнауле, дошла до суда.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в настоящее время обвиняемому инкриминируют угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Напомним, что инцидент случился 17 ноября прошлого года на шоссе Ленточный бор в результате дорожного конфликта. Мужчина на Lexus открыл стрельбу по другому водителю, а затем уехал с места ЧП.

В ходе дознания было установлено, что потерпевший, управляя автомобилем, пытаясь предотвратить столкновение с другим транспортным средством, резко перестроился в крайний правый ряд.

Этим маневром он создал помеху для движения автомобиля под управлением обвиняемого, который был вынужден резко затормозить.

"После этого потерпевший и обвиняемый вышли из своих автомобилей, и между ними произошла словесная ссора. В ходе ссоры обвиняемый достал из автомобиля травматический пистолет и высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством, а затем произвел несколько выстрелов в сторону последнего, причинив своими действиями легкий вред здоровью", — уточняют в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре указывают, что во время расследования обвиняемый отказался от дачи показаний и отношения к предъявленному обвинению также не высказал. Теперь наказание ему определит суд.