Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать поездку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в Америку. Об этом пишет РИА "Новости".
"Что касается кандидата Собчак, я не буду это комментировать. Вы знаете, что я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой и не хочу иметь второе", — отметил пресс-секретарь.
Как ранее писало ИА "Амител" , Ксения Собчак заявила о том, что она не нуждается в советах Дональда Трампа.
Напомним, выборы пройдут 18 марта 2018 года.
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