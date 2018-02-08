Фото: mhealth.ru
Жителя Барнаула ждет суд по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности мужчине, который заступился за девушку.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в ноябре прошлого года потерпевший в ночное время находился в баре на проспекте Ленина. Он решил подышать свежим воздухом и вышел на стоянку около торгового центра, в котором расположен бар.
"Выйдя на улицу, он увидел, как между ранее ему незнакомыми парнем и девушкой происходит словесный конфликт. Решив заступиться за девушку, потерпевший подошел к обвиняемому и в вежливой форме попытался объяснить последнему неправильность его поведения по отношению к женщине. На высказанные замечания обвиняемый оскорбился и нанес потерпевшему удар в области челюсти, от чего последний упал, ударившись головой об асфальтовое покрытие стоянки", — уточняют обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.
Экспертиза установила, что потерпевший получил перелом костей черепа в затылочной области.
Также известно, что обвиняемый ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении сотрудников охраны ночного заведения.
Обвиняемый признал вину в содеянном, раскаялся и принес извинения потерпевшему.
Комментарии
Если раскаялся и принес свои извинения, нужно извинять!
Жителя Барнаула ждет суд по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности
На высказанные замечания обвиняемый оскорбился и нанес потерпевшему удар в области челюсти, от чего последний упал, ударившись головой
обвиняемый ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством
Это что? Может ему административки хватит, он просто неосторожно раскроил человеку голову, причём не в-первые. Кто квалифицировал деяния этого упыря? Такой же упырь?
клуб на Ленинском...
стоянка у торгового центра...
Фараон?
там ещё та аудитория собирается)
этого "бойца" надо с учетом рецидива паковать лет на 10, и чтобы по УДО не выходил. если он не в первый раз подобное проделывает, то ни о каком исправлении речь не идет. тогда необходимо наказывать, чтобы хотя бы побоялся вновь такое сделать.
Когда делаешь кому - то замечание (особенно ночью), нужно быть готовым к тому, что кто - то может оскорбиться...
почему по неосторожности-то? Вполне умышленно
Мораль сей басни такова: если видишь конфликт мужика и бабы - не вмешивайся, иначе они оба тебя будут бить. А если ты ещё и кривой - поди проспись.
На мой взгляд "по неосторожности" это когда дрова колол и чурку отлетела. А когда бьют человека кулаком в лицо... Он хотел ударить осторожно. а получилось не совсем? После таких квалификаций понимаешь откуда появляются анекдоты об упавшем на нож восемь раз человеке.
8.02.2018 15:26
ujcnm
Когда делаешь кому - то замечание (особенно ночью), нужно быть готовым к тому, что кто - то может оскорбиться...
...и по неосторожности проломить вам череп
не лезь - сами разберутся- здоровее будешь
готовым не готовым.тех кто причиняет тяжкий вред за замечание нужно сажать и все.
8.02.2018 15:26
ujcnm
согласен. это элементарное чувство самосохранения.
8.02.2018 15:40
- гость -
и с вами согласен. забрал у человека здоровье - отдай часть своей жизни.
Толь, ты идиот?
8.02.2018 15:58
- гость -
Зачем трёшь то? Я тут опять Евпошу затраллить пытаюсь! От фиксации на анале я его уже отучил, пытаюсь и дальше сделать из него человека)
в реале тральтесь
8.02.2018 16:03
- гость -
Не для того интернет придумали
Тут пример устоявшейся судебной практики: бил бы затылком об асфальт была бы умышленная форма вины, а в этом примере умышленно разбил лицо, по неосторожности затылок. Везде такая практика, так как далеко не всегда при падении ломаются кости черепа.
Геноцид Эклеров
8.02.2018 15:26
согласен. это элементарное чувство самосохранения.
Не уверен - не обгоняй! Сделал замечание слабый - оказался в больнице. Сделал замечание сильный - может оказаться на скамье подсудимых...
8.02.2018 16:03
- гость -
иди по**очи Анальняше, "учитель")
каждый суслик себя агрономом считает)
8.02.2018 16:09
Геноцид Эклеров
Мдя, таки трудно тебя отучить от фиксации на анале)
А если была бы новость - Конфликт между мужчиной и жениной и закончился смертью последней. Никто из очевидцев не предпринял никаких действий, что бы помешать.
И пойдут коменты - мужиков не осталось, слабаки.
Злоумышленник поступил плохо. М?
Если против тебя баба и мужик, первой надо вырубать бабу, а потом разбираться с мужиком
А если баба тебе по башке, сейчас каратисток развелось.
разве можно причинить тяжкий вред по неосторожности рецидивом?
судебная система хромает!!!!