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Заступившемуся за девушку барнаульцу проломили череп

, ИА "Амител"
Обвиняемому по этому делу вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Фото: mhealth.ru

Жителя Барнаула ждет суд по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности мужчине, который заступился за девушку.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в ноябре прошлого года потерпевший в ночное время находился в баре на проспекте Ленина. Он решил подышать свежим воздухом и вышел на стоянку около торгового центра, в котором расположен бар.

"Выйдя на улицу, он увидел, как между ранее ему незнакомыми парнем и девушкой происходит словесный конфликт. Решив заступиться за девушку, потерпевший подошел к обвиняемому и в вежливой форме попытался объяснить последнему неправильность его поведения по отношению к женщине. На высказанные замечания обвиняемый оскорбился и нанес потерпевшему удар в области челюсти, от чего последний упал, ударившись головой об асфальтовое покрытие стоянки", — уточняют обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.

Экспертиза установила, что потерпевший получил перелом костей черепа в затылочной области.

Также известно, что обвиняемый ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении сотрудников охраны ночного заведения.

Обвиняемый признал вину в содеянном, раскаялся и принес извинения потерпевшему.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.02.2018 15:15
Я

Если раскаялся и принес свои извинения, нужно извинять!

0  0
8.02.2018 15:17
- гость -

Жителя Барнаула ждет суд по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности
На высказанные замечания обвиняемый оскорбился и нанес потерпевшему удар в области челюсти, от чего последний упал, ударившись головой
обвиняемый ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством

Это что? Может ему административки хватит, он просто неосторожно раскроил человеку голову, причём не в-первые. Кто квалифицировал деяния этого упыря? Такой же упырь?

0  0
8.02.2018 15:23
Геноцид Эклеров

клуб на Ленинском...
стоянка у торгового центра...
Фараон?
там ещё та аудитория собирается)

этого "бойца" надо с учетом рецидива паковать лет на 10, и чтобы по УДО не выходил. если он не в первый раз подобное проделывает, то ни о каком исправлении речь не идет. тогда необходимо наказывать, чтобы хотя бы побоялся вновь такое сделать.

0  0
8.02.2018 15:26
ujcnm

Когда делаешь кому - то замечание (особенно ночью), нужно быть готовым к тому, что кто - то может оскорбиться...

0  0
8.02.2018 15:30
- гость -

почему по неосторожности-то? Вполне умышленно

0  0
8.02.2018 15:30
- гость -

Мораль сей басни такова: если видишь конфликт мужика и бабы - не вмешивайся, иначе они оба тебя будут бить. А если ты ещё и кривой - поди проспись.

0  0
8.02.2018 15:35
- гость -

На мой взгляд "по неосторожности" это когда дрова колол и чурку отлетела. А когда бьют человека кулаком в лицо... Он хотел ударить осторожно. а получилось не совсем? После таких квалификаций понимаешь откуда появляются анекдоты об упавшем на нож восемь раз человеке.

0  0
8.02.2018 15:38
- гость -

8.02.2018 15:26
ujcnm
Когда делаешь кому - то замечание (особенно ночью), нужно быть готовым к тому, что кто - то может оскорбиться...

...и по неосторожности проломить вам череп

0  0
8.02.2018 15:38
- гость -

не лезь - сами разберутся- здоровее будешь

0  0
8.02.2018 15:40
- гость -

готовым не готовым.тех кто причиняет тяжкий вред за замечание нужно сажать и все.

0  0
8.02.2018 15:43
Геноцид Эклеров

8.02.2018 15:26
ujcnm

согласен. это элементарное чувство самосохранения.

8.02.2018 15:40
- гость -

и с вами согласен. забрал у человека здоровье - отдай часть своей жизни.

0  0
8.02.2018 15:58
- гость -

Толь, ты идиот?

0  0
8.02.2018 16:03
- гость -


8.02.2018 15:58
- гость -

Зачем трёшь то? Я тут опять Евпошу затраллить пытаюсь! От фиксации на анале я его уже отучил, пытаюсь и дальше сделать из него человека)

1  0
8.02.2018 16:03
- гость -

в реале тральтесь

0  0
8.02.2018 16:06
- гость -

8.02.2018 16:03
- гость -

Не для того интернет придумали

0  0
8.02.2018 16:08
Nemo

Тут пример устоявшейся судебной практики: бил бы затылком об асфальт была бы умышленная форма вины, а в этом примере умышленно разбил лицо, по неосторожности затылок. Везде такая практика, так как далеко не всегда при падении ломаются кости черепа.

0  0
8.02.2018 16:09
ujcnm

Геноцид Эклеров
8.02.2018 15:26
согласен. это элементарное чувство самосохранения.

Не уверен - не обгоняй! Сделал замечание слабый - оказался в больнице. Сделал замечание сильный - может оказаться на скамье подсудимых...

0  0
8.02.2018 16:09
Геноцид Эклеров

8.02.2018 16:03
- гость -
иди по**очи Анальняше, "учитель")

каждый суслик себя агрономом считает)

0  0
8.02.2018 16:19
- гость -


8.02.2018 16:09
Геноцид Эклеров

Мдя, таки трудно тебя отучить от фиксации на анале)

1  0
8.02.2018 16:35
- гость -

А если была бы новость - Конфликт между мужчиной и жениной и закончился смертью последней. Никто из очевидцев не предпринял никаких действий, что бы помешать.


И пойдут коменты - мужиков не осталось, слабаки.

0  0
8.02.2018 17:02
Vanadiy2014

Злоумышленник поступил плохо. М?

0  0
8.02.2018 17:31
Колун

Если против тебя баба и мужик, первой надо вырубать бабу, а потом разбираться с мужиком

0  0
8.02.2018 17:40
- гость -

А если баба тебе по башке, сейчас каратисток развелось.

0  0
8.02.2018 17:44
- гость -

разве можно причинить тяжкий вред по неосторожности рецидивом?
судебная система хромает!!!!

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