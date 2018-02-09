Алейский мясокомбинат приглашает жителей и гостей города на торжественное открытие нового магазина. Подготовленный в честь этого события праздник состоится 10 февраля по адресу ул. Балтийская, 49а, с 13 до 15 часов. Всех пришедших ждут веселые конкурсы, викторины и фотосессия, а также много шаров и хорошее настроение.

"Гостей будем радушно угощать горячим чаем и вкусной продукцией Алейского мясокомбината – в этот день приглашаем всех на дегустацию колбас и деликатесов, изготовленных по ГОСТу", — рассказали организаторы.

Также гости не останутся без подарков — каждые полчаса будет проводиться розыгрыш призов. А главный приз будет разыгран в 15:00.

Отметим, что на сегодняшний день создана собственная торговая сеть Алейского мясокомбината, насчитывающая более 30 торговых точек.

Завоз продукции осуществляется ежедневно, поэтому клиентам Алейского мясокомбината всегда предлагается широкий выбор свежих колбас, ароматных деликатесов собственного производства только из сырья высшего качества, а также охлажденного мяса, замороженных и охлаждённых полуфабрикатов.

Цель Алейского мясокомбината — это свежесть и качество продукции – высокая технологическая оснащенность, использование передовых технологий, высокое качество сырья, своя ежедневная доставка, своя торговая сеть магазинов, работа без посредников, постоянное расширение ассортимента и периодическое обучение персонала – все это делает Алейский мясокомбинат инновационным предприятием нового поколения и позволяет реализовать поставленные цели в полной мере.

"Мы уверены в своей продукции, потому что делаем ее качественно. Делаем как для себя!" - отмечают в компании.

Барнаул: Новосибирск: Богдана Хмельницкого, 1 к 4

НОВЫЙ АДРЕС: Балтийская, 49а, Бродского, 2 к 2

Белинского, 14е, Выборная, 125/1

Бульвар 9-го Января, 97, Ватутина, 37,

Г. Исакова, 168, Заречная, 6,

Малахова, 86б, Комсомольская, 23а,

Маяковского, 6, Кошурникова, 45,

Островского, 16б, Новая 24,

Павловский тракт, 138а, Новосибирская, 19а,

Попова, 4а, Алейск:

С. Армии, 36, Комсомольская, 128,

Пр-кт, Социалистический, 114, Олешко, 28,

Пр-кт Социалистический, 128, Советская, 2,

Шумакова, 66, Ульяновский, 68,

Энтузиастов, 9, Топчиха: Ленина, 88,

Юрина, 135б, Калманка: Чаузова, 15,

Юрина, 289б, Троицкое: Ленина, 15,

Косиха: Союза Республик 10, Налобиха: Кирова, 2.