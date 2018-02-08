Барнаульский суд постановил удовлетворить просьбу о взыскании морального вреда с местной больницы, где маленькой девочке дважды поставили неверный диагноз. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, летом 2016 года в больницу обратилась мама девочки с жалобами на боль и ограничения в движении руки дочери. Врач осмотрел ребенка, выправил подвывих руки, а затем наложил повязку. Поскольку боль не утихала, мама девочки на следующий день вновь пришла в больницу. Во второй раз ребенку сделали рентген и наложили гипс.

Однако состояние малышки не улучшилось. Тогда мама отвезла дочь в другую больницу. В этом учреждении был установлен диагноз – подвывих, который был врачом вправлен. После этого девочке сразу стало легче.

"Проведенной по делу судебно-медицинской экспертизой установлено, что установленный в первом медицинском учреждении диагноз – "Закрытый краевой перелом головки левой лучевой кости" является ошибочным, и, следовательно, сделанная ребенку гипсовая иммобилизация была излишней. Кроме того, эксперты указали, что при первичном обращении с жалобами на боль в области левого локтевого сустава и ограничение движений в левой руке необходимо было назначить проведение рентгенографического исследования левого предплечья с целью установления наличия и характера травмы", — сказано в сообщении ведомства.

В результате суд пришел к выводу, что медицинская услуга оказана некачественно, вина лечебного учреждения в неправильной диагностике и лечении доказана.