Фото: Amic.ru

Компания "Мария-Ра" 3 марта, в свой 25-й день рождения, проведёт 50-километровый лыжный марафон по маршруту Черемное – Барнаул, в котором, как ожидается, примут участие около 2 тысяч человек. Марафон станет уже третьим по счёту, предыдущие старты проходили в Белокурихе и селе Алтайское, рассказал организатор соревнований Александр Ракшин.

По его словам, новая трасса будет больше подходить для любителей активного отдыха. Для любителей лыж она покажется слабой из-за того, что будут отсутствовать подъемы и крутые спуски. Проходить по трассе необходимо исключительно в классическом стиле.

Организаторы рассчитывают, что количество участников превысит 2500 человек. В прошлом году было 1500. Старт лыжного марафона состоится в лесном массиве за селом Черемное, трасса будет проходить по живописным местам вдоль реки Барнаулки и хвойного леса. Финишировать любители активного отдыха будут на "Трассе здоровья" возле лыжной базы "Динамо".

Каждый 10-й километр марафонской дистанции будет оборудован пунктом питания с горячим чаем, а также сервисным центром для помощи лыжникам. Уже известно, что партнеры "Марии-Ра" заготовят около 3 тысяч пирожков для участников стартов.

Как отметил Александр Ракшин, с 25-го километра тех участников марафона, которые выбьются из сил, будут ожидать автобусы. Безопасность лыжников обеспечат по всей трассе снегоходы и кареты скорой помощи. Медицинские пункты будут находиться на 25-м, 35-м километре и на финише.

Выход на марафонскую дистанцию будет продолжаться в течение часа – с 9:00 до 10:00. Финиширующих будут ожидать на лыжной базе "Динамо" до 19 часов. Личные вещи лыжники могут сдать на старте и, получив номерок, затем получат их на финише. Ракшин отметил, что они будут ждать даже самого последнего участника. В прошлом году несколько бабушек завершили свой марафон уже почти в десятом часу вечера.

Участие в марафоне может принять любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.maria-ra.ru , заполнив специальную форму и оплатив стартовый взнос в размере 100 рублей. Также 50 рублей участники заплатят за проезд. Отправка автобусов к месту старта будет организована 3 марта в 7:30 от ЦУМа (пр. Ленина, 55). Заявки на участие в марафоне принимаются с 12 по 27 февраля включительно. Для бронирования мест в автобусах необходимо до 27 февраля при регистрации оплатить проезд до стартовой поляны.

Участники будут награждены призами от компании "Мария-Ра", включая лыжные шапочки нового дизайна, медалью "За победу над собой" и специальным значком. Также компания заготовила около 3000 полотенец с логотипом "Алтайского марафона".