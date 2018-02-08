52-летняя заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева найдена мертвой в своем доме. Информацию об этом подтвердили в ведомстве, сообщает РИА "Новости".
Издание уточняет, что тело чиновницы было найдено 7 февраля. Местные СМИ писали о возможном самоубийстве, однако эта информация пока не подтвердилась.
Отметим, что Шишмарева находилась под домашним арестом до 1 апреля. Ее обвиняли в хищении бюджетных средств. По версии следствия, Шишмарева требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в АНО "Прогресс" (Казань). В случае отказа она не подписывала документы для выделения медучреждениям средств на их нужды.
Комментарии
Отличный пример для остальных !!!
По версии следствия, Шишмарева требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в АНО "Прогресс" (Казань). В случае отказа она не подписывала документы для выделения медучреждениям средств на их нужды.
Что в этом плохого? медики должны учиться и повышать квалификацию. Или этот "Прогресс" липовый был?
Даёшь суицид челенж !!!