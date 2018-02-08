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Безопасный интернет: восемь правил, которые помогут сберечь нервы и деньги

, ИА "Амител"
Рассказываем, как обезопасить свою "виртуальную жизнь"

Фото: Draft.blogger.com

На этой неделе отмечают Международный день безопасного интернета. Поскольку интернет сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни, соблюдать правила безопасности необходимо и там. Мошенники, преступники, "тролли" и прочие другие опасности подстерегают вас на каждом шагу. Мы собрали несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить свою "виртуальную жизнь".

  • 1. Правило самое банальное, общеизвестное, но при этом часто нарушаемое: ни в коем случае не пересылайте конфиденциальную информацию (номер банковской карты, ПИН-код, паспортные данные) через социальные сети. Мало ли кто и когда может взломать ваш аккаунт или аккаунт вашего адресата.
  • 2. Для безопасности, в том числе и для того, чтобы случайно не ошибиться адресатом, заведите несколько адресов электронной почты: для личной переписки, рабочей и для подписок и сервисов.
  • 3. Запомните: не надо кликать по ссылкам, которые вам прислали незнакомые люди. Это самый беспроигрышный способ заразить свой ПК вирусами. Кстати, прежде чем кликать по ссылке, которую вам прислал знакомый, лучше у него уточнить — а действительно ли он вам ее присылал? Ведь его могли взломать и разослать с его адреса опасный вирус. А еще лучше — договоритесь с друзьями добавлять определенный текст к электронным письмам, если они посылают вам файл. Так вы будете точно знать, что письмо действительно отправлено вашим знакомым.
  • 4. При регистрации где-либо многие выбирают "секретный вопрос" девичью фамилию матери. Пожалуйста, убедитесь, что ваша мама не указала эту фамилию в открытом доступе на своих страницах в соцсетях. В противном случае поменяйте вопрос.
  • 5. Мы не просто общаемся в интернете и получаем оттуда информацию. Мы еще и часто совершаем покупки или оплачиваем услуги. Так вот, прежде чем бросаться платить за вожделенную вещь, выставленную с "дикими скидками" на распродаже, включите голову. Слишком низкая цена должна вас насторожить — а точно ли вы платите за этот товар и не придет ли вам вместо айфона игрушечный планшет.
  • 6. Для финансовых операций в интернете лучше завести отдельную карту. Ну или не храните на своей  крупные суммы.
  • 7. Не стоит поддаваться общей агрессии. Общаясь в интернете, будьте всегда вежливы. Вы же не знаете, с каким человеком вы общаетесь. А вдруг у него расшатанная психика, и этот человек сделает все возможное, чтобы найти вас и "наказать".
  • 5. Простое правило, которым также многие пренебрегают: не стоит пользоваться везде одним и тем же паролем. На каждый аккаунт, личный кабинет и электронный ящик лучше иметь свой пароль, причем менять их нужно регулярно. Боитесь их забыть? Запишите. Специалисты утверждают, что записать пароли на бумаге и держать их в сумке или в бумажнике будет безопаснее, чем использование одного и того же пароля.
  • 6. Регулярно обновляйте программы, которые установлены на ваших устройствах. В том числе антивирусное обеспечение.
  • 7. Настройте свои аккаунты в соцсетях таким образом, чтобы просматривать их могли только ваши друзья и знакомые.
  • 8. Общаясь в интернете, следите за своими словами — в связи с ужесточением законов можно довольно легко попасть под статью "Экстремизм" и получить вполне реальный срок.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.02.2018 16:37
- гость -

7. Не стоит поддаваться общей агрессии. Общаясь в интернете, будьте всегда вежливы. Вы же не знаете, с каким человеком вы общаетесь. А вдруг у него расшатанная психика, и этот человек сделает все возможное, чтобы найти вас и "наказать".


))))))))))

0  0
8.02.2018 17:03
- гость -

8.02.2018 16:37
- гость -
Заткнись мразь !!!

0  0
8.02.2018 17:35
- гость -

8.02.2018 17:03
- гость -

скунс

0  0
8.02.2018 17:53
- гость -

Стало известно, что в России полиция получила программное обеспечение, которое дает возможность взять под полный контроль любого пользователя социальных сетей. Новое ПО призвано брать под автоматическое наблюдение абсолютно любого человека, что позволит фиксировать, кого он добавляет в друзья, посты какого содержания выкладывает, есть ли в его публикациях «стоп» слова, а также на какие группы подписывается пользователь. Кроме того, теперь сотрудникам правоохранительных органов не представляет труда следить и за тем, какие снимки и видео человек выкладывает и удаляет, а также с кем и с какой периодичностью общается. То есть получается, что каждое сообщение, лайк, или репост, под контролем у силовиков, и доведена система теперь до полного автоматизма.

0  0
8.02.2018 22:32
- гость -

.02.2018 17:53
- гость -

Это известно еще с 17 года, а что вас не устраивает, есть что скрывать?

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