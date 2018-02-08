Депутат ЛДПР Евгения Боровикова не смогла выяснить подробности заслушивания отчета главы администрации Ленинского района Барнаула Александра Михалдыкина. Отчет состоялся в среду, 7 февраля.
В пресс-службе ЛДПР сообщили, что Боровикова пыталась заранее узнать в районной администрации по телефону, где и когда состоится отчет. Но там ей не сообщили деталей. В партии подчеркивают, что и на официальном сайте информации не было. Впрочем, по закону нет обязательства у властей размещать где-либо анонс и публично отчитываться.
Уже на месте на отчет пытались попасть доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Жириновского Михаил Манин и житель Ленинского района Олег Кшнякин. Их не было в списках приглашенных, и их не пустили. Либерал-демократы вызвали полицию с просьбой зафиксировать этот факт.
"Создается впечатление, что отчет главы – это закрытое секретное действо, и ни депутатам, ни рядовым гражданам знать о нем нельзя. Теряется принцип гласности. Глава должен отчитываться перед горожанами и законодательной властью, а не перед своими сотрудниками. Где вообще прописан регламент посещения отчета глав? Почему не извещены руководители всех фракций АКЗС? По какому принципу избирается всего один депутат, представляющий АКЗС на отчете главы района – и он от "партии власти"? С другими оппозиционными фракциями это не согласовано", - заявила Евгения Боровикова.
Депутат направила обращение прокурору Алтайского края Якову Хорошеву с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям чиновников.
Комментарии
Знаю этого товарища лично.
Редкостный он конечно...
Любой отчет власти должен быть засекречен от нанявшего эту власть народа. Зачем работодателю знать, что творят его нанятые работники...
Создается впечатление что не глава для народа а наоборот! У меня давно создалось впечатление что администрации районов лишние нахлебники!!!
Друзья, с нами разговаривали представители администрации Ленинского района и повторяли одно и то же: "Вас нет в списках, предъявите пригласительный и мы Вас пропустим". Мы отвечали, что их у нас нет, так не было об это информации нигде. Вежливо просили пустить нас, ответили, что мест свободных нет. - "Мы возьмем стулья и посидим с краю, или постоим на входе". В ответ - "...стулья все заняты, а в проходе нельзя стоять по пожарной безопасности". Где логика? Даже стулья все заняты, но если предъявим пригласительный - пустят...