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Житель Барнаула получил три года колонии общего режима за серию мошеннических преступлений, которые он совершал в магазинах краевой столицы.
Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина приходил в торговую точку под предлогом приобретения недорогостоящего товара и передавал продавцу денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей.
После этого продавец передавала ему сдачу крупными купюрами в размере 4900 рублей, и в то время пока продавец отсчитывала оставшуюся часть сдачи монетами, преступник незаметно забирал из суммы 4900 часть денежных купюр и сообщал продавцу о том, что у него есть мелкая купюра, которой он может рассчитаться за товар.
Затем он просил вернуть ему купюру номиналом 5 тысяч рублей. Продавец, будучи уверенной в том, что мужчина не взял сдачу, возвращала ему купюру.
В прокуратуре уточняют, что подобным способом преступник совершил шесть преступлений.
Подсудимый вину признал полностью, заявил о готовности возместить ущерб. Но поскольку ранее он уже был признан виновным в таких преступлениях, а судимость у него не была погашена, злоумышленнику дали реальный срок.
Комментарии
ущерб не более 30 тыс рублей)
за что судить ? за то что продавцы тупят и им лень пересчитать.мужик то в чём виноват? продавец лохонулся а кто то виноват.а в игровых автоматах проигрывают так что автомат виноват. тупость какая то - ведь её туда для этого и посадили чтоб следила за товаром и деньгами.