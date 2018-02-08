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Житель Барнаула получил три года колонии общего режима за серию мошеннических преступлений, которые он совершал в магазинах краевой столицы.

Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина приходил в торговую точку под предлогом приобретения недорогостоящего товара и передавал продавцу денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей.

После этого продавец передавала ему сдачу крупными купюрами в размере 4900 рублей, и в то время пока продавец отсчитывала оставшуюся часть сдачи монетами, преступник незаметно забирал из суммы 4900 часть денежных купюр и сообщал продавцу о том, что у него есть мелкая купюра, которой он может рассчитаться за товар.

Затем он просил вернуть ему купюру номиналом 5 тысяч рублей. Продавец, будучи уверенной в том, что мужчина не взял сдачу, возвращала ему купюру.

В прокуратуре уточняют, что подобным способом преступник совершил шесть преступлений.

Подсудимый вину признал полностью, заявил о готовности возместить ущерб. Но поскольку ранее он уже был признан виновным в таких преступлениях, а судимость у него не была погашена, злоумышленнику дали реальный срок.