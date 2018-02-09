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Первую в Сибири воду для бизнеса презентовали в Барнауле

, ИА "Амител"
"Барнаульская водяная компания" презентовала первую в Барнауле воду для бизнеса

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

7 февраля "Барнаульская водяная компания" презентовала свой новый продукт — воду "Легенда жизни". Бизнес", специально разработанную для деловых людей, бизнесменов и офисных сотрудников. Отличительная особенность новинки — пониженная минерализация воды с сохранением ее полезных свойств и добавлением селена, важного для организма и умственной деятельности.

Как рассказала на презентации заместитель директора по развитию "Барнаульской водяной компании" Наталья Бобина, новая продукция предназначена, прежде всего, для офисных работников. Благодаря своему составу вода раскрывает аромат чая и кофе, улучшает мозговую деятельность, а также способствует меньшему образованию накипи на внутренних элементах кулеров и чайников. Эта вода ориентирована, прежде всего, на офисы, где больше всего пьют чай и кофе, пользуются кофемашинами и кулерами.

"Легенда жизни" долгое время ориентировалась на потребности домохозяйств. Основной нашей задачей была профилактика здоровья жителей Алтайского края. Поэтому в нашей продукции содержится йод, фтор, селен и янтарная кислота. В прошлом году мы выпустили воду для детей, которая рекомендована с первых дней жизни. Сегодня мы поставляем ее в родильные дома, перинатальный центр. Однако значимую долю наших клиентов составляют юридические лица. Поэтому в 2017 году мы придумали, как удовлетворить их потребности. "Легенда жизни" Бизнес" станет украшением нашей продукции. В ее составе пониженная минерализация, и при этом в ней сохранены нужные для организма микроэлементы с добавлением селена. Вода благодаря своему составу раскрывает вкус чая и кофе, придает сил и энергии", — сообщила Наталья Бобина.

Питьевая вода за счет пониженного содержания солей жесткости позволяет продлить срок работы оборудования. В новинку добавлен селен, который крайне полезен для организма. Селен помогает нашему организму правильно функционировать, поддерживает иммунную систему, а значит, защищает и от многих заболеваний. Также улучшает работоспособность организма, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, что так необходимо для бизнесменов и офисных работников.

Кандидат химических наук, главный специалист по качеству "Барнаульской водяной компании" Ольга Варнавская рассказала на презентации, что при разработке воды был использован опыт коллег из европейской части страны и запросы клиентов. Так и родилась идея создать питьевую воду с пониженной минерализацией, чтобы при этом была полезной для здоровья. На протяжении года были проведены лабораторные испытания, чтобы улучшить свойства воды. Лаборатория подобрала оптимальный состав микро- и макроэлементов. Современная технология водоподготовки позволила установить узкие границы (100-130 мг/г) общей минерализации и при этом сохранить в составе  необходимые для организма кальций, магний и селен.

"Для нас было важно, чтобы продукт был безопасным. Прежде всего, "Легенда жизни. Бизнес" — артезианская вода из скважин, которые расположены на территории компании. Их глубина – 240 и 280 метров, которая защищает источник от воздействия окружающей среды", — рассказала Ольга Варнавская.

Юрий Рахманин, доктор медицинских наук, академик РАН, президент международной ассоциации "Вода — Медицина — Экология" отметил: "Открытые водоисточники превращаются в сточные канавы из-за недобросовестности людей. До скважин человеку в ходе своей хозяйственной деятельности добраться не так просто. Сточные воды очищаются фильтром: через небольшую коробочку проходят миллионы кубометров воды. В скважине же толща земли выступает мощным фильтром. Сама природа стоит на страже чистоты воды. Подземные водоисточники — богатство России. Его надо беречь и использовать только в питьевых целях".

Как добавил на презентации ректор Алтайского государственного медицинского университета, профессор Игорь Салдан, продукция "Барнаульской водяной компании" не имеет аналогов в Алтайском крае. Регулярно употребляя полезную воду, можно улучшить свое здоровье. Игорь Салдан также отметил, что у 70% населения Алтайского края есть выраженный дефицит таких микроэлементов, как йод, фтор и селен, который приводит к заболеванию щитовидной железы, кариесу и т.д. Поэтому важно употреблять бутилированную воду, где они как раз присутствуют. Отметим, что ООО "Барнаульская водяная компания" с 2001 года производит чистую и полезную питьевую воду для жителей Барнаула, Бийска и Алтайского края.

Заказ по телефону: (З852) 777-777 и на сайте www.777-777.org

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.02.2018 09:07
- гость -

вы серьезно? спец вода

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9.02.2018 09:25
- гость -

Напоминает прикол про блондинку на шиномонтажке - колеса накачать воздухом с ароматом клубники )))

0  0
9.02.2018 09:31
Геноцид Эклеров

у меня вопрос: а сколько нужно съесть бизнес-ланчей, чтобы стать бизнесменом?)

0  0
9.02.2018 09:45
- гость -

смотря что на ланч если дошираку то лет 20

0  0
9.02.2018 10:05
- гость -

Ждем воду для автолюбителей, газелистов, любителей шансона и просто для ЗК...

0  0
9.02.2018 10:24
- гость -

и пожалуйста для животных отдельно кошкам..собакам... хомякам

0  0
9.02.2018 10:26
- гость -

Это похлеще ммм

0  0
9.02.2018 10:31
- гость -

А где вода для новых русских, с частицами золота?)

0  0
9.02.2018 10:34
- гость -

А то что один из граждан и учредитель и был большим начальником роспотребнадзора ни кого не смущает? А аналогов вода не имеет, потому что .... нет больше другой воды

0  0
9.02.2018 10:42
Орел

20 лет назад, я бы посмеялся в лицо тому,кто мне сказал бы об этом))))А нынче эти предприниматели-уважаемые люди.Следующий этап-спец воздух для офисных работников.

0  0
9.02.2018 10:47
- гость -

У меня из крана спец вода для меня бежит прям на кухню, какого люди создают себе геморрой заказывая воду из бэу бутылок.

0  0
9.02.2018 11:27
Водяной

Судя по первому фото вода исключительно полезна для роста организма. Понятно, что эта контора кормит Салдана, но уж так беззастенчиво пускать пыль в глаза можно только не имея ни грамма совести.

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9.02.2018 11:39
- гость -

Это вам не майнить на видеокартах, тут чистый выхлоп.

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