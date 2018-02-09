Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
7 февраля "Барнаульская водяная компания" презентовала свой новый продукт — воду "Легенда жизни". Бизнес", специально разработанную для деловых людей, бизнесменов и офисных сотрудников. Отличительная особенность новинки — пониженная минерализация воды с сохранением ее полезных свойств и добавлением селена, важного для организма и умственной деятельности.
Как рассказала на презентации заместитель директора по развитию "Барнаульской водяной компании" Наталья Бобина, новая продукция предназначена, прежде всего, для офисных работников. Благодаря своему составу вода раскрывает аромат чая и кофе, улучшает мозговую деятельность, а также способствует меньшему образованию накипи на внутренних элементах кулеров и чайников. Эта вода ориентирована, прежде всего, на офисы, где больше всего пьют чай и кофе, пользуются кофемашинами и кулерами.
"Легенда жизни" долгое время ориентировалась на потребности домохозяйств. Основной нашей задачей была профилактика здоровья жителей Алтайского края. Поэтому в нашей продукции содержится йод, фтор, селен и янтарная кислота. В прошлом году мы выпустили воду для детей, которая рекомендована с первых дней жизни. Сегодня мы поставляем ее в родильные дома, перинатальный центр. Однако значимую долю наших клиентов составляют юридические лица. Поэтому в 2017 году мы придумали, как удовлетворить их потребности. "Легенда жизни" Бизнес" станет украшением нашей продукции. В ее составе пониженная минерализация, и при этом в ней сохранены нужные для организма микроэлементы с добавлением селена. Вода благодаря своему составу раскрывает вкус чая и кофе, придает сил и энергии", — сообщила Наталья Бобина.
Питьевая вода за счет пониженного содержания солей жесткости позволяет продлить срок работы оборудования. В новинку добавлен селен, который крайне полезен для организма. Селен помогает нашему организму правильно функционировать, поддерживает иммунную систему, а значит, защищает и от многих заболеваний. Также улучшает работоспособность организма, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, что так необходимо для бизнесменов и офисных работников.
Кандидат химических наук, главный специалист по качеству "Барнаульской водяной компании" Ольга Варнавская рассказала на презентации, что при разработке воды был использован опыт коллег из европейской части страны и запросы клиентов. Так и родилась идея создать питьевую воду с пониженной минерализацией, чтобы при этом была полезной для здоровья. На протяжении года были проведены лабораторные испытания, чтобы улучшить свойства воды. Лаборатория подобрала оптимальный состав микро- и макроэлементов. Современная технология водоподготовки позволила установить узкие границы (100-130 мг/г) общей минерализации и при этом сохранить в составе необходимые для организма кальций, магний и селен.
"Для нас было важно, чтобы продукт был безопасным. Прежде всего, "Легенда жизни. Бизнес" — артезианская вода из скважин, которые расположены на территории компании. Их глубина – 240 и 280 метров, которая защищает источник от воздействия окружающей среды", — рассказала Ольга Варнавская.
Юрий Рахманин, доктор медицинских наук, академик РАН, президент международной ассоциации "Вода — Медицина — Экология" отметил: "Открытые водоисточники превращаются в сточные канавы из-за недобросовестности людей. До скважин человеку в ходе своей хозяйственной деятельности добраться не так просто. Сточные воды очищаются фильтром: через небольшую коробочку проходят миллионы кубометров воды. В скважине же толща земли выступает мощным фильтром. Сама природа стоит на страже чистоты воды. Подземные водоисточники — богатство России. Его надо беречь и использовать только в питьевых целях".
Как добавил на презентации ректор Алтайского государственного медицинского университета, профессор Игорь Салдан, продукция "Барнаульской водяной компании" не имеет аналогов в Алтайском крае. Регулярно употребляя полезную воду, можно улучшить свое здоровье. Игорь Салдан также отметил, что у 70% населения Алтайского края есть выраженный дефицит таких микроэлементов, как йод, фтор и селен, который приводит к заболеванию щитовидной железы, кариесу и т.д. Поэтому важно употреблять бутилированную воду, где они как раз присутствуют. Отметим, что ООО "Барнаульская водяная компания" с 2001 года производит чистую и полезную питьевую воду для жителей Барнаула, Бийска и Алтайского края.
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Комментарии
вы серьезно? спец вода
Напоминает прикол про блондинку на шиномонтажке - колеса накачать воздухом с ароматом клубники )))
у меня вопрос: а сколько нужно съесть бизнес-ланчей, чтобы стать бизнесменом?)
смотря что на ланч если дошираку то лет 20
Ждем воду для автолюбителей, газелистов, любителей шансона и просто для ЗК...
и пожалуйста для животных отдельно кошкам..собакам... хомякам
Это похлеще ммм
А где вода для новых русских, с частицами золота?)
А то что один из граждан и учредитель и был большим начальником роспотребнадзора ни кого не смущает? А аналогов вода не имеет, потому что .... нет больше другой воды
20 лет назад, я бы посмеялся в лицо тому,кто мне сказал бы об этом))))А нынче эти предприниматели-уважаемые люди.Следующий этап-спец воздух для офисных работников.
У меня из крана спец вода для меня бежит прям на кухню, какого люди создают себе геморрой заказывая воду из бэу бутылок.
Судя по первому фото вода исключительно полезна для роста организма. Понятно, что эта контора кормит Салдана, но уж так беззастенчиво пускать пыль в глаза можно только не имея ни грамма совести.
Это вам не майнить на видеокартах, тут чистый выхлоп.