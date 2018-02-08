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Сотрудники газовых служб в Барнауле обворовывали квартиры

, ИА "Амител"
Сотрудники полиции задержали подозреваемых

Фото: 22.мвд.рф, pixabay.com

Барнаульские полицейские задержали членов двух преступных групп, которых подозревают в мошенничестве на территории краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. 

В первом случае подозреваемые, две женщины и мужчина, представляясь консультантами по обслуживанию газового оборудования, проникали в квартиры потерпевших. Двое из злоумышленников действительно работали в компании коммунального обслуживания и знали, кто проживает по конкретному адресу. Во время осмотра они старались выяснить, где хранятся деньги.

Подметив, где находятся деньги или ценные вещи, подозреваемые придумали следующую схему: после проверки оборудования злоумышленники возвращались в проверенные квартиры, зная, что в них проживают одинокие пожилые люди, и под видом дополнительной проверки счетчиков и газового оборудования либо под видом страховых агентов тайно обворовывали их.

Во втором случае жители соседнего региона действовали примерно так же. Они  высматривали пожилых людей на улицах Барнаула, скрытно провожали их до квартиры.  Спустя какое-то время они звонили в дверь и, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб (проверка газовых и электроплит, поверка электропроводки), проникали в квартиры. Отвлекая хозяев, похищали деньги и другие ценные вещи.

Известно, что подозреваемые находились в федеральном розыске за такие преступления.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.02.2018 22:02
- гость -

Выход есть - установите видеонаблюдение в квартирах своих родителей.

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