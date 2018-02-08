Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Практически все муниципалитеты в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке завершили создание служб управления рисками и утвердили их деятельность нормативными документами. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, таким образом, глава муниципального образования приобрел команду специалистов, способных экстренно решать задачи чрезвычайного характера и не допускать их развития до критических масштабов.
В экстренном ведомстве уточняют, что службы, ответственные за конкретный природный или техногенный риск, формировались в муниципалитетах, исходя из географических и социально-экономических особенностей территории.
Для того, чтобы охватить весь спектр опасностей, Сибирский региональный центр МЧС России рекомендовал создать не менее 12 служб, включая такие сферы, как транспортное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство и энергообеспечение.
Начальник Сибирского регионального центра МЧС, генерал-лейтенант Сергей Диденко, комментируя реализацию инициативы по созданию служб управления рисками, отметил: "Мы помогаем муниципалитетам создать управленческую модель, которая позволит местной власти в случае опасного явления или чрезвычайной ситуации оперативно принять меры и оказать качественную помощь своему населению. Обывателю этот процесс, скорее всего, непонятен, да и неинтересен. Каждому человеку и его семье важно избежать опасности, не пострадать, сохранить свое имущество. Именно для этого механизм предупреждения и ликвидации ЧС должен быть упорядочен, отлажен и функционировать безупречно".
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