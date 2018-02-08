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ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты России

, ИА "Амител"
Центризбирком признал недействительными 1,33% подписей в ее поддержку

Фото: showbizdaily.ru

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ксению Собчак кандидатом на пост президента России, передает "Интерфакс".

Собчак предоставила в ЦИК 104 929 подписей в свою поддержку. Для проверки из этого числа было отобрано 60 тысяч подписей. В итоге недействительными ЦИК признал 1,33% "автографов".

Члены Центризбиркома проголосовали за регистрацию Собчак в качестве кандидата в президенты. Напомним, что она выдвинута в главы государства от партии "Гражданская инициатива".

Также ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.

В данный момент в президентской гонке продолжают участвовать восемь человек. Это Владимир Путин, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца, а также партийные кандидаты — Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Напомним, что выборы президента РФ состоятся в единый день голосования, 18 марта.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.02.2018 19:18
- гость -

Центризбирком продемонстрировал образец бюллетеней для самых честных в мире выборов.

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0  1
8.02.2018 19:20
- гость -

Вот такие бюллетени будут на выборах.

http://my-files.ru/Get/d5yum6/M6.jpg/thumb600.jpg

0  1
8.02.2018 19:20
- гость -

http://my-files.ru/Get/d5yum6/M6.jpg/thumb600.jpg

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