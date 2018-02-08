Фото: showbizdaily.ru
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ксению Собчак кандидатом на пост президента России, передает "Интерфакс".
Собчак предоставила в ЦИК 104 929 подписей в свою поддержку. Для проверки из этого числа было отобрано 60 тысяч подписей. В итоге недействительными ЦИК признал 1,33% "автографов".
Члены Центризбиркома проголосовали за регистрацию Собчак в качестве кандидата в президенты. Напомним, что она выдвинута в главы государства от партии "Гражданская инициатива".
Также ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.
В данный момент в президентской гонке продолжают участвовать восемь человек. Это Владимир Путин, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца, а также партийные кандидаты — Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").
Напомним, что выборы президента РФ состоятся в единый день голосования, 18 марта.
Комментарии
Центризбирком продемонстрировал образец бюллетеней для самых честных в мире выборов.
Вот такие бюллетени будут на выборах.
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