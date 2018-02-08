Гроб с телом пилота сбитого в Сирии штурмовика Су-25 Романа Филипова доставили в Воронеж из Москвы. Об этом пишет "Интерфакс".
Сразу с аэродрома гроб отвезут в культурный центр "Северный", где начнется церемония прощания с военнослужащим. После этого состоится отпевание в храме в честь иконы Божьей Матери "Взыскание погибших". Летчик будет с воинскими почестями похоронен на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа.
Отметим, что ранее с Романом Филиповым простились министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны. Затем самолет с телом погибшего летчика вылетел в Воронеж.
Напомним, 3 февраля боевики в Сирии сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Пилот катапультировался, вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.
Комментарии
"Тот факт, что турки сумели практически мгновенно забрать тело погибшего у боевиков, говорит лишь о том, что боевики полностью подчиняются Турции и не имеют никакой возможности не выполнить полученный приказ.
Тем не менее, картинка в телевизоре эти нюансы не освещает, так как у электората окончательно перегорят остатки житейской логики."(с)
А что за ПЗРК то был?
Фоном смотрю "Куклы". Выпуск 270. Гений дзюдо (23.07.2000)
Хосспаде, какая же годнота!
8.02.2018 18:17
- гость -
Похоже "Игла", которую наши военные курдам поставляли.
8.02.2018 18:30
- гость -
А сначала многие повизгивали в сторону пиндосов. А оказалось вона как.
"Куклы". Выпуск 275. Информационная война (24.09.2000)
18 лет прошло..матрасеншпиллер - пророк))
8.02.2018 18:43
- гость -
Не много ли чести мастеру чучхе уделяете?
8.02.2018 18:54
- гость -
Не совсем въехал в ваш вопрос..и не нашёл пометки - "сарказм" ??!)
А что за ПЗРК то был? ----- дух "кастро" в интервью сказал, что типа сбил его из "шилки" 2*23мм. и похоже не врет, т.к. ракеты на видео нет.(ни взрыва ,ни подхода)
8.02.2018 19:03
- гость -
Это из 270-го выпуска.
хорошо, что наши доблестные летчики отомстили за товарища, разбомбив школу и больницу в Идлибе и убив двух детей. свободные тв-каналы, и даже "Евроньюс" на русском вчера весь день крутили видео.
Около ста асадитов погибли при ударах коалиции во главе с США, передает телеканал ABC. Русские военные не пострадали, их предупредили по «горячей линии» и они быстро отошли, бросив «союзников».
8.02.2018 19:27
- гость -
Ранее коалиция сообщила об ударах для «отражения акта агрессии». Авиаударам коалиции предшествовала «неспровоцированная атака» на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.
Авиаудары и артиллерийская поддержка были призваны отразить нападение. В ней участвовала артиллерия, а также танки Т-54 и Т-72, сообщили в коалиции.
8.02.2018 19:16
- гость -
ты себя слышишь?!!!
причем здесь ДЕТИ и школы?