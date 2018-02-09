Восточный колорит: посуда с ручной росписью в магазине "ТандырМан"

Посуда с традиционными восточными орнаментами может стать изюминкой интерьера и по-настоящему удивить гостей. Блюда на богато оформленных тарелках выглядят еще аппетитнее и превращают даже самую рядовую трапезу в праздник цвета и вкуса. Сегодня оригинальную керамическую посуду Востока предлагает компания "ТандырМан".

В продаже:

Керамические ляганы (тарелка)

Керамические чайные сервизы

Керамические пиалы и косушки (супницы)

В ассортименте "ТандырМана" — посуда ручной работы. Каждое изделие уникально и украшено ручной росписью в традиционных национальных орнаментах, завоевавших популярность и признание во всем мире.

Вся продукция изготавливается в Узбекистане и продается как оптом в любом объеме, так и в розницу. "Возьмёшь в руки тарелку — и сразу в нее влюбишься", – говорят в "ТандырМане". Ассортимент керамической посуды можно посмотреть на сайте компании.

Напомним, в продаже у фирмы также традиционная печь-жаровня народов Азии – тандыр. Сегодня тандыр представляет собой мини-печь, которой очень удобно пользоваться. Он изготавливается из шамотной массы при температуре обжига более 1000 градусов Цельсия. Стальная окантовка – гнутье с элементами ковки. Тандыр прост в обращении, понятен и не требует постоянного внимания в процессе приготовления различных блюд: загрузил в печь продукты, прикрыл крышкой и все. В итоге получается вкусная, ни с чем не сравнимая пища. Даже привычные блюда "заиграют новыми красками". Шашлык из тандыра очень мягкий и невероятно вкусный! Плов ароматный, рассыпчатый и буквально тающий во рту (готовится в казане, установленном на тандыр). Рыбу, мясо, лепешки, овощи и многое другое можно приготовить в такой чудо-печи, и привычные продукты удивят новым прекрасным вкусом.

В компании "ТандырМан" можно найти широкий ассортимент тандыров и печей от производителя по заводской цене, а также различные аксессуары для приготовления полезной пищи. Опытные консультанты магазина помогут выбрать подходящий вариант тандыра и ответят на все возникшие вопросы. Кроме того, есть возможность сделать заказ на сайте, на котором размещены фото, характеристики товара и полезная информация. Возможна доставка товара в пределах России. Новости, рецепты вкусных блюд и интересные факты можно найти в соцсетях компании "ТандырМан" - Instagram, YouTube, VK, ФБ.

Тот, кто однажды попробовал блюда из тандыра, наверняка оценит их божественный вкус и захочет ощущать его снова и снова. Владельцы частных домов, загородных участков, кафе, ресторанов, баз отдыха и т.д., у которых имеется такая жаровня, уже оценили ее преимущества и ни за что не откажутся от ее использования. Хотите также попробовать новый вкус здоровой пищи? Выбирайте тандыр и не ошибетесь.

Компания "ТандырМан"

Барнаул, пр. Калинина, д. 6

Тел.: 8 (3852) 691551, 8 (902) 998-7776