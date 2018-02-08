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Участок Социалистического проспекта в Барнауле перекроют на несколько дней с 08:00 12 февраля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что в связи с проведением аварийных работ по осуществлению теплоснабжения здания №60 по улице Короленко будет организовано перекрытие Соцпроспекта в районе здания №19.
Ограничение будет действовать с 08:00 12 февраля до 21:00 18 февраля.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.
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