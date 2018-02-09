Алтайские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1952 году. С тех пор олимпийцы привезли в Алтайский край 23 медали. Большая часть медалей была заработана на летних Олимпийских играх (14 медалей). На зимних Играх алтайским спортсменам удалось выиграть девять медалей. По случаю открытия очередных Игр в Южной Корее вспоминаем, как наши олимпийцы участвовали в прошлые годы.

На этот раз на "белую" Олимпиаду от нашего региона отправился только один спортсмен — сноубордист Андрей Соболев. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко и конькобежец Виктор Муштаков на Олимпиаду не поедут.

Так получилось, что в зимних видах спорта Алтайский край выступал немного хуже, чем в летних. Да и участников от нашего региона на главных соревнованиях четырехлетия зимой было гораздо меньше, что обусловлено историческими особенностями и разнообразием программы летних Олимпиад. В основную веху спортивных побед алтайских спортсменов на зимних Играх вписано несколько ключевых событий.

Первым представителем Алтая на зимних Олимпийских играх была лыжница Евдокия Мекшило (Архипова). Путь в большой спорт Евдокия начинала на лыжных трассах Горного Алтая. В начале 1960-х годов Евдокия Архипова была неоднократной чемпионкой СССР в эстафетных гонках, призером многих международных соревнований.

На зимних Олимпийских играх она должна была дебютировать ещё в 1960 году в американском Скво-Вэлли. Но ездила туда только запасной. В тот олимпийский сезон она быстро вошла в спортивную форму, но накануне главного старта неожиданно заболела. На Играх 1964 года в Инсбруке она выиграла две медали: серебряную в индивидуальной гонке на 10 километров и самое главное — золотую в эстафете 3 на 5 километров. По окончании спортивной карьеры тренировала юных лыжников в Пушкине и Колпино, затем работала в коллективах физкультуры. Награждена медалью "За трудовую доблесть". Следующей медали Алтайскому краю пришлось ждать много лет.

Самый большой вклад в успех краевого спорта на зимних Олимпиадах внес биатлонист Сергей Тарасов, который родился в 1965 году в Третьяковском районе. Стал олимпийским чемпионом в Лиллехаммере в 1994 году в индивидуальной гонке. Там же завоевал серебряную медаль в эстафете и бронзовую в спринтерской гонке.

На Олимпийских играх в Нагано в 1998 году был бронзовым призером в составе эстафетной команды. После этого Тарасов завершил карьеру. Кроме четырех олимпийских наград, в коллекции Тарасова девять медалей чемпионатов мира – из них две золотые. В октябре 2012 года в Барнауле создана школа биатлона в его честь. Сейчас Тарасов активно выступает на соревнованиях по биатлону среди ветеранов.

Также весомый вклад в успех наших олимпийцев внес конькобежец Сергей Клевченя — многократный призёр и чемпион России, автор 12 рекордов страны. Участвовал в четырёх Олимпиадах – в 1992 году в Альбервиле, в 1994 году – в Лиллехаммере, в 1998 году – в Нагано, в 2002 году – в Солт-Лейк-Сити. В Лиллехаммере завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзовую – на дистанции 1000 метров.

С 1998 года, еще до оптовых баз "Марии-Ра", начал свою борьбу за призовые медали барнаульский лыжник Виталий Денисов. На чемпионате мира в Рамзау он финишировал с 25-м результатом на дистанции 15 километров свободным стилем. В 1999 году сборная России трижды была призером этапов Кубка мира и однажды победителем в эстафетах. В 2000 году он стал чемпионом России в гонке по системе Гундерсена. В 2001 году Виталий завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Лахти. На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Денисов занял 6-е место.

В Паралимпийских играх от Алтайского края участвовали три слабовидящих спортсмена, причем все они из Бийска и занимались лыжными гонками. Четыре раза чемпионом становился Николай Ильюченко, один раз – Татьяна Ильюченко. В шаге от пьедестала почета в 1992 году был Андрей Дробышев.

На зимней Олимпиаде 2006 года в Турине от Алтая был только один Сергей Клевченя, но уже в качестве тренера. В 2010 году в Ванкувере также не выступали алтайские спортсмены, хотя в шаге от попадания остановилась лыжница Ольга Кузюкова. Мечта девушки из Рубцовска осуществилась спустя четыре года. В Сочи она отправилась со сноубордистом Андреем Соболевым. Однако выступление наших ребят, мягко говоря, трудно назвать удачным. Кузюкова провалила эстафету, где передала палочку только седьмой на своем этапе. В итоге наша сборная стала лишь седьмой. Да и на дистанции в 10 километров в индивидуальной гонке рубцовчанка не смогла навязать борьбу соперницам и показала скромный 24-й результат.

Андрея Соболева трудно назвать алтайским спортсменом, потому что он родился и набирался опыта в Кемеровской области. Как и все спортсмены, имеет право выступать за два региона. Вторым Соболев выбрал для себя Алтайский край. В Сочи сноубордист был надеждой нашей сборной, но ее оправдал не он, а Вик Уайлд — американец, который получил российское гражданство после женитьбы на Алене Заварзиной из Новосибирска.

На этой Олимпиаде в Южной Корее у Андрея Соболева будет шанс оправдать надежды алтайских болельщиков. Тем более что к стартам он подходит в отличной форме. В этом сезоне Андрей Соболев становился победителем первого этапа Кубка России в параллельном слаломе. Затем в день своего рождения, 27 ноября, показал лучший результат на этапе Кубка России в параллельном слаломе. В декабре на первом этапе Кубка мира по сноуборду в поворотных дисциплинах наш спортсмен снова стал сильнейшим. Шансы на медали в этом году у Соболева очень высоки.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.