Шесть учеников одной из пермских школ госпитализированы после того, как их одноклассница распылила неизвестное вещество. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, пока точно неизвестно, что именно распылила девочка. На месте работают специалисты и руководство департамента образования администрации Перми.
"Скорая" была вызвана после того, как дети из одного класса начали жаловаться на головокружение, боли в животе и тошноту. В школу было направлено 6 бригад скорой медицинской помощи. Осмотрен весь класс.
Чуть позже с такими же жалобами обратились дети из соседнего (на этаже) класса.
Комментарии
Опять Пермь, опять школота. Да что у них там такое происходит?
теряем молодое поколение, теряем.