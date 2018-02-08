Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Honda и "ГАЗ 33070" днем в четверг, 8 февраля, под Барнаулом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
Как сообщают в ведомстве, авария произошла на объездной дороге в обход Барнаула, в районе одного километра. Водитель иномарки нарушила правила обгона и допустила столкновение с автомобилем "ГАЗ 3307", который ехал по встречной полосе.
В результате водитель автомобиля Honda получила травмы, ей оказали медпомощь на месте.
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