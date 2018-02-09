Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
На затерянные среди улиц Барнаула таксофоны уже давно никто не обращает внимания. На них, как на стенах, разве что только рисуют и клеят объявления. Постепенно и незаметно они исчезают как пережиток прошлого.
Но стоит отметить, что на сайте Федерального агентства связи в Барнаульском городском округе зарегистрировано шесть таксофонов, телефоны у них отличаются красным цветом.
Какие таксофоны нашлись в краевой столице, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
А также были обнаружены таксофоны у которых телефоны отличались серебристым цветом. Браво Амик, очень ценная информация! Бросайте курить всякую гадость!
стоит отметить, что на сайте Федерального агентства связи в Барнаульском городском округе зарегистрировано шесть таксофонов, телефоны у них отличаются красным цветом.
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вообще не понятно, о чем речь.
на фото телефонов явно больше, чем 6 штук
и я видел телефоны - автоматы, которых нет на фото...
эх, были времена....
Да было в время стоишь пол часа в очереди чтоб по телефону поговорить, взади тебя ещё человек десять. Эх времена эх любимые очереди.
Сейчас все меньше мест где можно по настольнировать по прошлому, но в топе по прежнему почта России она ещё в прошлом, всегда можно сходить вкусить.
Первым "гостям" лучше пойти читать про похудение с помощью пива, и уровень ваш и понятно все
Нужно сказать спасибо, маркетологам ростелекома, благодаря введению повременной оплаты, которой они так добивались, на фоне развития безлимитных тарифов сотовой связи, проводная связь потеряла свою актуальность, а тарифы выше, чем на мобильниках, в итоге дичайший отток клиентов. Телефонная связь живет только за счет юр.лиц... а ведь могли оставить безлимитный тариф для всех, с разумной стоимостью, но русский бизнес как обычно: менее 300% - не выгодно...
100руб красная цена безлимит по проводу, хоть повоздуху и бесплатно все равно оставил был для красоты.
Остался только бесплатный городской на сотовом, но тоже стал бесполезен.