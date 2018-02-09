Футбольный клуб "Амкар" (Пермь) на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Кириллом Сусловым, который ранее выступал за клуб первого норвежского дивизиона "Конгсвингер". 26-летний игрок пополнил состав пермяков на правах свободного агента.

Отметим, что Суслов занимался в школе ЦСКА, но не провел за основной состав армейцев ни одного матча. После этого он выступал за барнаульское "Динамо", нальчикский "Спартак", "Сокол" и "КамАЗ". С 2016 года он играл в Норвегии, дойдя вместе с "Конгсвингером" до финала кубка страны.

За барнаульское "Динамо" Суслов отыграл сезон 2011-2012 годов. Он дебютировал в матче против Сахалина в апреле, выйдя на замену на 68-й минуте. Твердым игроком основы он стал на следующий год. Всего за "Динамо" Суслов провел 18 матчей, не отметившись забитыми мячами и голевыми передачами, при этом заработал четыре желтые карточки, проведя суммарно на поле 1063 минуты.

Интересно то, как Суслов спустя годы в интервью порталу sports.ru охарактеризовал тогдашнего тренера барнаульского "Динамо" Сергея Иромашвили. В главную команду Алтайского края молодой 19-летний футболист из Москвы приехал весной 2011 года.

"Однажды я отпросился у него (Иромашвили) на сессию, пропустил один матч, а вернувшись, услышал: "О, Суслик. Ты здесь, что ли? А я думал, ты в Москве". Мой сосед по комнате, парень 1992 года, которого взяли из КФК, рассказывал мне, что Иромашвили отправил его в магазин, который был в 15 минутах ходьбы от базы: "Сходишь за водой – будешь в составе играть". Тот парень сходил, принес воды, а я поразился: "Если б он мне так сказал, я бы собрал вещи и уехал". Я спустился на обед, взял тарелку супа. Иромашвили – мне: "Суслик, сегодня в магазин идешь". – "Я не пойду". – "Тогда катись в Москву. Ты нам здесь не нужен". – "Хорошо. Не вопрос". Я позвонил насчет трудовой книжки, собрал сумку, вечером зашел Иромашвили: "Ты куда собрался?" – "Вы же мне сказали ехать домой. Я человек слова. Надеюсь, вы тоже". – "Да я шучу". – "Со мной шутить не надо". – "Да оставайся. Будешь играть". Я остался и продолжил выходить в центре защиты в паре с Александром Жировым, который сейчас в "Краснодаре".

О том, что собой представлял провинциальный клуб второй лиги и уровень инфраструктуры в нем, красноречивее всего говорит следующий эпизод.

"Как-то приехали в Барнаул тренироваться на другое поле, а там база такая убогая – просто деревня деревней: койки стоят, обои отваливаются. Нам экипировку выдали, сказали: ну, можете часочек отдохнуть. Приходим в раздевалку – дверь закрылась, ключ застрял в замке, а у нас там вещи. Работник базы, дедушка такой щупленький, ковыряется и не может открыть, а у нас нападающий был, здоровый такой амбал. И он говорит: "Бать, болгарку неси или я плечом её выбью". А дедушка отвечает: "Да выбить-то не проблема, а вот где новую дверь взять…", – говорил в интервью сайту championat.com футболист.

А вот, пожалуй, самая типичная история, свидетельствующая о нравах спортсменов тех лет.

"Мы играли в Барнауле с "Кузбассом", нужна была победа. Ведём 2:1, и тренер выпускает Веневцева – местный пацанчик, молодой, а у него родители… ну, богатые, в общем. И он на 90-й минуте привозит нам штрафной, с которого нам забивают. Ты не представляешь, что там было! Мы заходим в раздевалку, и его как начинают все… [ругать]. Пацан сидит, чуть ли не в слёзы, а ему: "Ты … [зачем] вообще выходил, мы тут играем за деньги!" Футболисты взяли его за шкирку, и тут заходит тренер Иромашвили: "Ты кто такой?! Ты больше не выйдешь на поле, ты клоун! Я понимаю, что у тебя папа что-то может, но здесь люди играют, у каждого семья!" Мат-перемат, конкретно его "убили", а потом пошли в заведение всей командой, с жёнами, а его не пригласили. Часов в 12 он приходит с девушкой своей, а на него все та-а-ак смотрят… И жёны говорят: "Вот пришёл тот, кто деньги у вас отбирает".

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На вопрос, что его еще угнетало во второй лиге, Суслов ожидаемо ответил, что это огромные расстояния между городами: "Помню двойной выезд в Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Это просто катастрофа. Сначала пять часов на автобусе до Новосибирска. Оттуда пять часов на самолете до Хабаровска. Там мы смотрели матч СКА в первой лиге, после игры садились на поезд и двенадцать часов ехали до Комсомольска-на-Амуре. После игры опять двенадцать часов на поезде до Хабаровска. Оттуда едем пять часов на автобусе в Благовещенск, а там уже Китай через реку. После матча в Благовещенске – то же самое: пять часов автобусом, пять часов самолетом, потом снова автобус. А я еще молодой был: мячи, фишки – все это висело на мне. Целая неделя вычеркивалась из жизни... Вспомнил игры в той же Чите – ну там невозможно играть, ты и сам просто не хочешь этого. Вторая лига, особенно зона "Восток" — это катастрофа. В ЦСКА ты думаешь, что лучше всех, а потом оказываешься во второй лиге и сразу всё осознаёшь".

Кирилл Суслов родился 26 октября 1991 года, амплуа — защитник, рост — 180 см, вес — 68 кг.