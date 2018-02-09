Пятница, 9 Февраль, 12:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,67
€ 70,77
459158
-7°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в "Доме афганцев" в Барнауле Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Назвавший Барнаул "деревней" экс-футболист "Динамо" перешел в "Амкар"

, ИА "Амител"
26-летний защитник успел поиграть в нескольких клубах ФНЛ, а также два сезона в Норвегии, где дошел до финала Кубка

Фото: twitter.com

Футбольный клуб "Амкар" (Пермь) на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Кириллом Сусловым, который ранее выступал за клуб первого норвежского дивизиона "Конгсвингер". 26-летний игрок пополнил состав пермяков на правах свободного агента.

Отметим, что Суслов занимался в школе ЦСКА, но не провел за основной состав армейцев ни одного матча. После этого он выступал за барнаульское "Динамо", нальчикский "Спартак", "Сокол" и "КамАЗ". С 2016 года он играл в Норвегии, дойдя вместе с "Конгсвингером" до финала кубка страны.

За барнаульское "Динамо" Суслов отыграл сезон 2011-2012 годов. Он дебютировал в матче против Сахалина в апреле, выйдя на замену на 68-й минуте. Твердым игроком основы он стал на следующий год. Всего за "Динамо" Суслов провел 18 матчей, не отметившись забитыми мячами и голевыми передачами, при этом заработал четыре желтые карточки, проведя суммарно на поле 1063 минуты.

Интересно то, как Суслов спустя годы в интервью порталу sports.ru охарактеризовал тогдашнего тренера барнаульского "Динамо" Сергея Иромашвили. В главную команду Алтайского края молодой 19-летний футболист из Москвы приехал весной 2011 года.

"Однажды я отпросился у него (Иромашвили) на сессию, пропустил один матч, а вернувшись, услышал: "О, Суслик. Ты здесь, что ли? А я думал, ты в Москве". Мой сосед по комнате, парень 1992 года, которого взяли из КФК, рассказывал мне, что Иромашвили отправил его в магазин, который был в 15 минутах ходьбы от базы: "Сходишь за водой – будешь в составе играть". Тот парень сходил, принес воды, а я поразился: "Если б он мне так сказал, я бы собрал вещи и уехал". Я спустился на обед, взял тарелку супа. Иромашвили – мне: "Суслик, сегодня в магазин идешь". – "Я не пойду". – "Тогда катись в Москву. Ты нам здесь не нужен". – "Хорошо. Не вопрос". Я позвонил насчет трудовой книжки, собрал сумку, вечером зашел Иромашвили: "Ты куда собрался?" – "Вы же мне сказали ехать домой. Я человек слова. Надеюсь, вы тоже". – "Да я шучу". – "Со мной шутить не надо". – "Да оставайся. Будешь играть". Я остался и продолжил выходить в центре защиты в паре с Александром Жировым, который сейчас в "Краснодаре".

О том, что собой представлял провинциальный клуб второй лиги и уровень инфраструктуры в нем, красноречивее всего говорит следующий эпизод.

"Как-то приехали в Барнаул тренироваться на другое поле, а там база такая убогая – просто деревня деревней: койки стоят, обои отваливаются. Нам экипировку выдали, сказали: ну, можете часочек отдохнуть. Приходим в раздевалку – дверь закрылась, ключ застрял в замке, а у нас там вещи. Работник базы, дедушка такой щупленький, ковыряется и не может открыть, а у нас нападающий был, здоровый такой амбал. И он говорит: "Бать, болгарку неси или я плечом её выбью". А дедушка отвечает: "Да выбить-то не проблема, а вот где новую дверь взять…", – говорил в интервью сайту championat.com футболист.

А вот, пожалуй, самая типичная история, свидетельствующая о нравах спортсменов тех лет.

"Мы играли в Барнауле с "Кузбассом", нужна была победа. Ведём 2:1, и тренер выпускает Веневцева – местный пацанчик, молодой, а у него родители… ну, богатые, в общем. И он на 90-й минуте привозит нам штрафной, с которого нам забивают. Ты не представляешь, что там было! Мы заходим в раздевалку, и его как начинают все… [ругать]. Пацан сидит, чуть ли не в слёзы, а ему: "Ты … [зачем] вообще выходил, мы тут играем за деньги!" Футболисты взяли его за шкирку, и тут заходит тренер Иромашвили: "Ты кто такой?! Ты больше не выйдешь на поле, ты клоун! Я понимаю, что у тебя папа что-то может, но здесь люди играют, у каждого семья!" Мат-перемат, конкретно его "убили", а потом пошли в заведение всей командой, с жёнами, а его не пригласили. Часов в 12 он приходит с девушкой своей, а на него все та-а-ак смотрят… И жёны говорят: "Вот пришёл тот, кто деньги у вас отбирает".

Читайте также: Барнаульское "Динамо" выходит в первый дивизион

На вопрос, что его еще угнетало во второй лиге, Суслов ожидаемо ответил, что это огромные расстояния между городами: "Помню двойной выезд в Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Это просто катастрофа. Сначала пять часов на автобусе до Новосибирска. Оттуда пять часов на самолете до Хабаровска. Там мы смотрели матч СКА в первой лиге, после игры садились на поезд и двенадцать часов ехали до Комсомольска-на-Амуре. После игры опять двенадцать часов на поезде до Хабаровска. Оттуда едем пять часов на автобусе в Благовещенск, а там уже Китай через реку. После матча в Благовещенске – то же самое: пять часов автобусом, пять часов самолетом, потом снова автобус. А я еще молодой был: мячи, фишки – все это висело на мне. Целая неделя вычеркивалась из жизни... Вспомнил игры в той же Чите – ну там невозможно играть, ты и сам просто не хочешь этого. Вторая лига, особенно зона "Восток" — это катастрофа. В ЦСКА ты думаешь, что лучше всех, а потом оказываешься во второй лиге и сразу всё осознаёшь".

Кирилл Суслов родился 26 октября 1991 года, амплуа — защитник, рост — 180 см, вес — 68 кг.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

9.02.2018 07:35
Гость

Алё,болелы,подскажите,кто такой "Суслов"? Вроде давно на Динамо хожу (года с 2000-го),но что-то не припомню такого защитника,да ещё в паре с Жировым игравшим. Жирова-помню.

0  0
9.02.2018 08:05
C

Неплохой взгляд со стороны.

0  0
9.02.2018 08:11
Filin

а что, Барнаул не деревня? И стенания футболера мне не понятны - проиграла команда, все вопросы к себе и тренеру, а не к кому-то, кто штрафной им притащил. Как играют, так получают: деньги у них отбирают. Не нравится - пусть в менеджеры идет иль дворники

0  0
9.02.2018 08:13
Злая гостья

Пинальщики мячика.

0  0
9.02.2018 09:19
- гость -

Все верно сказал. И про базу - реально ушатанная, и про Веневцева - мажорик без особого таланта и мастерства.

0  0
9.02.2018 09:29
Геноцид Эклеров

нормально изложил, у меня нет к нему претензий.

0  0
9.02.2018 09:35
- гость -

Про базу Динамо подтверждаю, это "ПИСЕЦ", судя из статьи, с того времени не чего не изменилось.
Зы в сентябре там был.

0  0
9.02.2018 10:02
ыть

Были бы нормальные футболисты, играли и забивали, сто пудов им бы всю базу обновили. А так, выйдут на поле, походят, деньги за проигрыш получат и довольны. Ни кто ради таких пинальщиков мяча делать ничего не будет. Футбол в Барнауле умер...

0  0
9.02.2018 10:13
Геноцид Эклеров

9.02.2018 10:02
ыть

клупп Динама Барнео - это дворовый футбол. игроки то из Динамы по другим клубам, и даже классом выше, устраивались. а вот тренеры или функционеры, начиная с Сигарева - никакие.


а мне название норвежского клуба понравилось)
Конг Свингер!!!

0  0
9.02.2018 10:16
Александр

Был в Барнауле футболист Суслов, но это в 70-х было и звали его по другому (Виктор по-моему). А этого чет не помню.

0  0
9.02.2018 11:50
- гость -

Александр, того Суслова звали Анатолий, а вот про этого Суслова что-то тоже даже не слышал...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
12:34
СГК взяла под контроль крупнейшую в Алтайском крае ТЭЦ в городе Бийске 0
12:23
Барнаульцев приглашают на масленичные гуляния 18 февраля 0
12:12
Корейские рестораны оставят в меню собачатину на время ОИ 11
12:05
Москвичка осталась жива после случайного падения под поезд метро 0
11:52
Жители Алтая могут поучаствовать в конкурсе плакатов "День выборов" 5
11:43
Туда-обратно, или Как спланировать путешествие по краю на выходные 2
11:35
Уголовное дело возбуждено после убийства тигра охотником в Приморье 0
11:30
Волшебное шоу пройдет в выходные в музее "Как-так?" 0
11:22
Автомобиль развернулся на 360 градусов на проезжей части в центре Барнаула 6
11:13
Страдающего психическими заболеваниями мужчину ищут на Алтае более полугода 1
11:05
Захарова поздравила на китайском граждан КНР и пообещала съесть пельмени 3
11:00
Алейский мясокомбинат приглашает барнаульцев на праздник 0
10:50
Редактор "Алтайской нивы" Мария Чугунова возглавила Союз журналистов края 0
10:33
Стоп-кадр. Ты узнаешь его из тысячи 0
10:30
Где в Барнауле закупить продукты впрок и всего на 1 тысячу рублей 0
10:24
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов по недопуску к ОИ 7
10:12
Житель Алтайского края приехал в Омск на учебу и устроил резню на вокзале 6
10:08
Экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин получил 13 лет "строгача" 4
09:49
Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал огромную пробку в Барнауле 4
09:35
Загоревшийся дом в Бийске тушили 17 пожарных 0
09:30
Восточный колорит: посуда с ручной росписью в магазине "ТандырМан" 5
09:22
Российские спортсмены одержали победу в Пхёнчхане 8
09:15
Летчика Романа Филипова с воинскими почестями похоронили в Воронеже 22
09:05
Экс-директор бийской школы-интерната получила срок за хищения из бюджета 0
08:55
Более 200 человек восстанавливали теплоснабжение в Немецком районе 1
08:40
СКР назначил проверку после того, как барнаулец позвал школьника в машину 0
08:35
Топ-5: выбираем подарки для второй половины ко Дню святого Валентина 0
08:20
Где на Алтае бесплатно поставить ребенку и взрослому прививку от клещей 3
08:13
Как приготовить идеальный чизкейк на своей кухне: инфографика 18
08:04
Романтические вечера: традиции Дня святого Валентина в разных странах. Тест 0
07:50
Первую в Сибири воду для бизнеса презентовали в Барнауле 13
07:33
Как алтайские спортсмены выступали на зимних Олимпиадах в разные годы 1
07:21
Назвавший Барнаул "деревней" экс-футболист "Динамо" перешел в "Амкар" 11
07:12
Первый корейский блин комом: олимпийский дневник от Amic.ru за 9 февраля 4
07:00
Где и когда жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию 2
06:48
Ежедневник: главные события 9 февраля в истории 0
06:32
Без скандала и допинга:в Белокурихе стартует зимняя Олимпиада среди городов 3
06:23
Сибирский вояж Путина: зачем президент приезжал в Красноярск и Новосибирск 18
06:14
Снег и легкий мороз прогнозируют в Алтайском крае 9 февраля 0
06:01
Алло, я вас не слышу: барнаульские таксофоны как вымирающий вид связи 9
05:55
Кандидаты: Собчак – первое место в антирейтинге, Путин – лидер рейтинга 31
04:19
Поклонская: Владимир Владимирович решит, когда захоронить тело Ленина 4
03:49
Правительство предлагает установить новый порядок выплат по кредиту 7
02:57
Скорую помощь просят освободить от штрафов, наложенных по видеофиксации 5
01:12
Депутаты усомнились в целесообразности приравнивания сожительства к браку 0
00:02
Рязанские ученые разработали микрофокусный рентгеновский аппарат 0
23:27
Топилин назвал причину снижения реальных доходов россиян 1
23:11
ЦИК сообщил: доходы Собчак за шесть лет составили 404 млн рублей 4
23:06
Керлингисты из России одержали первую победу на Олимпиаде в Корее 0
22:33
Собчак желает обсудить с Трампом уровень отношений между Россией и США 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.