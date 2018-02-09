День гражданской авиации. 9 февраля 1923 года в СССР появился воздушный флот для перевозки пассажиров. Первый авиарейс отправился по маршруту "Москва – Нижний Новгород".
9 февраля 1895 года в американском городе Холиок в штате Массачусетс, в спортзале Ассоциации молодых христиан родилась новая игра в мяч, известная ныне как волейбол.
9 февраля 1897 года стартовала первая полная перепись населения Российской империи.
1710 год — указ Петра I о введении гражданской азбуки в России.
9 февраля 1887 года родился Василий Чапаев.
В этот день в 1881 году родился Фёдор Михайлович Достоевский, великий русский писатель.
9 февраля 1874 года родился русский и советский театральный режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд.
Сегодня отмечается Международный день стриптиза. Вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре Мулен Руж танцовщица, красавица Мона, во время танца перед публикой сбросила с себя всю одежду. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков.
9 февраля 1969 года самолет Boeing 747 совершил свой первый полет. На момент своего создания он был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 35 лет, до появления A380, первый полёт которого состоялся в 2005 году.
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