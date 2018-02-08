Видеоролики, в которых нарезают обычное туалетное мыло, набирают популярность в Сети. Как говорят сами интернет-пользователи, просмотр таких роликов снимает напряжение.
Газета "Известия" пишет, что подобные ролики относятся к ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция) — феномен восприятия, при котором человек получает приятные ощущения от просмотра или прослушивания. Отмечается, что этот метод помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.
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Комментарии
Вите надо выйти ...
какая тупость набирает популярность...
Сегодня они режут мыло, а завтра с этим ножом на людей станут кидаться?